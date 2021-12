Conectados por Ronaldo, Cruzeiro e Valladolid duelaram na década de 1980

Estádio José Zorrilla, do Real Valladolid, em 1982, onde Valladolid e Cruzeiro se enfrentaram em duas oportunidades (foto: Reprodução) Conectados no mundo da bola por terem a maior parte das ações pertencentes a Ronaldo Fenômeno, Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha, enfrentaram-se duas vezes na década de 1980. Os duelos foram pelo Troféu Cidade de Valladolid, competição amistosa realizada de 1972 a 2017.









A presença em Valladolid fez parte de uma excursão do Cruzeiro à Espanha, onde o clube ganhou também o Troféu Cidade de Santander, no qual superou o Újpest, da Hungria (4 a 1), e o Racing Santander (2 a 0).





Treinado à época pelo folclórico Yustrich, o time encarou o Valladolid com Luiz Antônio; Celso Roberto (Chiquito), Zezinho Figueroa, Ozires e Luiz Cosme; Douglas, Edson Silva e Tostão II; Edu Lima, Paulinho (Luiz Carlos Oliveira) e Mauro Madureira (Eudes).





Quatro anos depois, em 1986, novamente o Cruzeiro participou de amistosos na Espanha, abrindo o mês de agosto diante do Barcelona, no estádio Luis Sitjar, pelo Troféu Cidade Palma de Mallorca.





O galês Mark Hughes, ídolo do Manchester United, e o meio-campista Ramón Calderé, que defendeu a Seleção Espanhola na Copa do Mundo de 1986, fizeram os gols do triunfo do Barça por 2 a 1. O lateral-direito Luizinho, reserva de Balu, marcou para a Raposa.





A equipe dirigida pelo técnico Jair Bala ficou em terceiro no Troféu de Mallorca ao superar o Nacional, do Uruguai, por 2 a 1, em 9 de agosto. O Barcelona levantou a taça com triunfo sobre o Mallorca, também por 2 a 1.





No decorrer da digressão na Espanha, o Cruzeiro empatou com o Racing Santander (1 a 1), em 14/8, e bateu o Hércules (4 a 1), em 16/8. No dia 19, enfrentou o Real Zaragoza pela semifinal do Troféu Cidade de Valladolid e foi goleado por 4 a 1.





Com a eliminação do Valladolid para o Nacional, do Uruguai, o Cruzeiro reencontrou o anfitrião, dessa vez em um duelo equilibrado. Geraldão e Sidnei abriram 2 a 0 para os mineiros, porém os espanhóis reagiram e igualaram o placar com Minguela e Peña.





Nos pênaltis, o Valladolid venceu por 4 a 3 e ficou em terceiro. A escalação cruzeirense teve Wellington; Balu, Geraldão (João Batista), Vilmar e Ademar; Douglas, Eduardo Lobinho e Sidnei; Gil Borato, Ronaldo Sereno (Andrade) e Robson.





O Cruzeiro participou de mais duas partidas na Espanha, saindo vitorioso em ambas: Osasuna, 3 a 2; e Atlético de Madrid, 2 a 1. Em seguida, disputou o Campeonato Brasileiro, no qual alcançou o oitavo lugar (12 vitórias, 12 empates e seis derrotas) ao cair para o rival Atlético nas quartas de final.





Reencontro?





Agora que pertencem a Ronaldo, Cruzeiro e Valladolid poderiam agendar algum amistoso? Embora o calendário do futebol brasileiro seja de janeiro a novembro, ao passo que o europeu vá de julho a maio, a hipótese foi aventada antes mesmo de o Fenômeno comprar as ações da Raposa.





Em outubro de 2020, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse em entrevista ao jornal espanhol As que gostaria de marcar um amistoso contra o Valladolid, em comemoração ao centenário do Cruzeiro.





"Gostaríamos de contar com as pessoas que têm história no Cruzeiro. Na Espanha temos Ronaldo, que jogou em 1994 no Cruzeiro. Aqui conosco está Juliano Belletti, que jogou no Barça e no Chelsea, é o nosso diretor internacional e está ajudando muito no projeto do centenário".





"Gostaríamos de fazer partidas amistosas com equipes de outros países, jogar contra o Real Valladolid de Ronaldo. E também jogar contra alguma equipe italiana, porque o Cruzeiro se chamou Palestra Itália até 1942, quando mudou seu nome por causa da guerra".





Ainda que esse encontro não ocorra, é possível que haja um intercâmbio entre jogadores de Cruzeiro e Valladolid. A imprensa espanhola especula a hipótese de o equatoriano Stiven Plaza, de 22 anos, se transferir por empréstimo para o clube mineiro em 2022.





Na última quinta-feira (23), o diretor esportivo Fran Sánchez comentou a chance de Plaza sair do Valladolid em entrevista à jornalista Marina Marcos, no programa La Jornada, do canal La 8 Valladolid.





"O clube investiu no Stiven Plaza há algumas temporadas e o jogador não teve continuidade por causa de sucessivas lesões (...). Estive a conversar com o seu representante para encontrar a melhor decisão (...). O melhor para ele é encontrar um time que lhe permita ter regularidade. Estamos a avaliar a melhor opção para uma nova transferência".





Investimentos





Ronaldo comprou 51% das ações do Valladolid em setembro de 2018 em um negócio inicial de 30 milhões de euros (R$ 144 milhões). Meses depois, o ex-atacante da Seleção Brasileira aumentou sua participação societária para 72% e, posteriormente, 82%.





Quando se tornou majoritário no Valladolid, Ronaldo diminuiu a dívida global do clube de 63 milhões para 45 milhões de euros, além de aumentar o faturamento de 18 milhões para 54 milhões de euros. O time, contudo, acabou rebaixado à Segunda Divisão ao terminar La Liga 2020/2021 em 19º, com 31 pontos.





Pelo Cruzeiro, o Fenômeno se comprometeu a aportar R$ 400 milhões no futebol ao longo dos próximos anos, bem como se tornou responsável solidário à dívida de R$ 1 bilhão. A SAF terá de repassar à associação civil 20% de suas receitas mensais e 50% do lucro. O objetivo é quitar a dívida em um prazo de 10 anos.





O Valladolid coleciona poucos resultados expressivos na Espanha - ganhou três vezes a Segunda Divisão (1947/48, 1958/59 e 2006/07), além de ter sido quarto colocado na Primeira Divisão em 1962/63 e vice-campeão da Copa do Rei em duas edições - 1949/50 e 1988/89.





Já o Cruzeiro, apesar de figurar na Série B desde 2020, consolidou-se como um dos gigantes da América do Sul ao erguer duas Copas Libertadores (1976 e 1997), quatro Campeonatos Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014), seis Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018) e uma Recopa Sul-Americana (1998).