Cruzeiro divulga detalhes de transição para SAF com Paulo André em comitê

Paulo André comandará futebol do Cruzeiro na transição para SAF (foto: Divulgação/Instagram/Paulo André) O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (23), detalhes da transição da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), que terá o ex-atacante Ronaldo como acionista majoritário (90%) mediante investimento de R$ 400 milhões nos próximos anos.









Encabeçam o grupo dois dirigentes do Real Valladolid, da Espanha, outro clube pertencente a Ronaldo: o diretor de negócios Gabriel Lima e o diretor de estratégia desportiva Paulo André Benini.





Gabriel será responsável pelo diagnóstico e planejamento estratégico de negócio e operacional do Cruzeiro, ao passo que Paulo André cuidará do planejamento estratégico do futebol.

A transição também contará com a participação do escritório de advocacia BMA - Barbosa, Müssnich & Aragão. A empresa conduzirá a auditoria jurídica. Já a XP Investimentos dará suporte na reestruturação financeira.





Além destas companhias, a Alvarez & Marsal prestará suporte a todos os processos de transição, e a Rioscom atuará junto à comunicação do Cruzeiro na relação com a imprensa.





Ao adquirir 90% das ações da SAF do Cruzeiro, Ronaldo se tornou responsável solidário pela dívida de R$ 1 bilhão da associação civil, para a qual terá de repassar 20% das receitas mensais e 50% do lucro do clube-empresa pelos próximos 10 anos.