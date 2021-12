Cruzeiro: Luxemburgo tem destino incerto

Vanderlei Luxemburgo gosta de autonomia para trabalhar na montagem do grupo, o que não deve ter sob a direção de Ronaldo (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 16/9/21)

As primeiras ações de Ronaldo e seu grupo no comando do Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol (SAF) devem continuar causando grande repercussão. Ontem, o clube anunciou oficialmente que Alexandre Mattos não vai ser o diretor de Futebol da empresa, como pretendia a entidade esportiva presidida por Sérgio Santos Rodrigues. Por outro lado, efetuou o pagamento de R$ 600 mil ao Brusque pela contratação do atacante Edu, negociação que havia sido acertada antes de o ex-jogador assumir o controle acionário do futebol da Raposa.

“O Cruzeiro passará por um importante processo de transição que visa à reorganização do clube associativo para a SAF. Nesse sentido, para dar autonomia ao trabalho estratégico que se inicia, Alexandre Mattos, profissional que negociava com o clube, não estará conosco nessa jornada”, justificou o Cruzeiro, por meio das redes sociais.





A dúvida agora é se o técnico Vanderlei Luxemburgo irá continuar. Até porque, ele já disse que gosta de trabalhar com autonomia, tendo o diretor de Futebol como parceiro de trabalho, não como chefe – o que não deve ocorrer no organograma que está sendo preparado por quem assumiu 90% das ações da sociedade anônima.





A tendência é que o ex-zagueiro Paulo André chegue para ser uma espécie de vice-presidente de futebol, tendo um outro executivo logo abaixo dele. Só então entra a figura do treinador, seja Luxemburgo (que teve a renovação de contrato anunciada no fim de novembro) ou outro profissional.





Já em se tratando de contratações, Edu é o único nome garantido. Aos 28 anos, ele foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, com 17 gols em 33 jogos, e a expectativa é que repita o bom desempenho com a camisa celeste. O atacante passou pelas bases de Vasco e Botafogo, mas só agora conseguiu se destacar na carreira. Antes do Brusque, pelo qual somou duas passagens, defendeu os cariocas Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.





O Cruzeiro também já anunciou o goleiro Jaílson (ex-Palmeiras); o lateral-direito Pará (ex-Santos); os zagueiros Maicon (ex-Al-Nassr, da Arábia Saudita) e Sidnei (ex-Betis ESP); e os meio-campistas Filipe Machado (ex-Grêmio), Fernando Neto (ex-Vitória), Pedro Castro (ex-Botafogo) e João Paulo (ex-Atlético-GO). Todas essas negociações tiveram participação de Alexandre Mattos e agora dependem de confirmação da SAF.





“Cem por cento dos jogadores já anunciados pelo Cruzeiro vieram na confiança comigo. Mas todos já têm contrato assinado. E sobre o que estava em andamento, tinha ainda uma ou duas situações”, disse Mattos ao portal Superesportes.





ADMINISTRAÇÃO





Mas antes disso será feito um levantamento de todas as contas da Raposa. Foi montado um comitê de transição na sede da XP Investimentos, em São Paulo, que está assessorando para que a negociação seja fechada oficialmente.





Em alguns momentos durante esta temporada foram relatados cortes de energia por falta de pagamento no Cruzeiro, por exemplo. E até falta de alimentação para jogadores das categorias de base, com fornecedores cobrando contas não quitadas.





Pelo contrato a ser assinado, o clube social seguirá dono de todos os bens imóveis. Mas caberá ao sócio do futebol administrar os centros de treinamento, além de ficar com todos os direitos dos atletas, inclusive os que estão em formação.









Estreladas

• Olho no futuro

A empresa do craque Ronaldo não se interessa só pelo futebol masculino do Cruzeiro. Segundo Pedro Mesquita, chefe de investimentos da XP, em entrevista ao portal Deus Me Dibre, o futebol feminino e os e-sports também estão incluídos na Cruzeiro SAF, que teve 90% das ações adquiridas pelo ex-atacante, em anúncio feito no sábado. “O Ronaldo é superantenado e está de olho nos games. Acho isso muito bacana”, afirmou Mesquita.





• Arrecadação

O Cruzeiro arrecadou R$ 4 milhões com a venda de 900 mil fan tokens em pré-lançamento nesta semana. Em apenas 10 minutos, os torcedores esgotaram a oferta na pré-venda. A procura foi tanta que travou a plataforma de vendas. Agora, será necessário esperar o lançamento oficial para adquirir o ativo. O Cruzeiro Fan Token oferece ao torcedor a possibilidade de participar de decisões do cotidiano do clube, colaborar financeiramente e receber recompensas. A expectativa é que a comercialização do ativo gere faturamento de até R$ 20 milhões ao clube.

A chegada do novo sócio vai mudar muita coisa no clube. Funcionários do Departamento de Futebol devem ser substituídos, mesmo aqueles com muitos anos de casa. As administrações das Tocas da Raposa I e II também devem se trocadas, com gente de confiança de Ronaldo assumindo postos-chave.