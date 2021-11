Atlético recebe o Fluminense para ficar perto da taça do Brasileiro

O atacante Keno, que recuperou o bom futebol nas últimas partidas, é uma das esperanças alvinegras no confronto com o tricolor (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)

DÚVIDAS

Cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Fluminense hoje, às 16h, no Mineirão, para tentar dar mais um passo rumo à taça. O time confirmará o título caso vença o tricolor e o Flamengo não derrote o Ceará, terça-feira, no Maracanã.Se o rubro-negro bater a equipe cearense, o troféu alvinegro pode vir com vitória diante do Bahia, em Salvador, quinta-feira, sem depender de outros resultados. Ou, no mais tardar, contra o Bragantino, domingo que vem, também no Gigante da Pampulha. O Galo ainda enfrentará o Grêmio, fora de casa, no dia 9 de dezembro, pela 38ª rodada.O time alvinegro já estabeleceu o recorde de vitórias consecutivas em casa no Brasileiro, com 14, e pode avançar hoje. A previsão é de estádio lotado. O técnico Cuca celebra este feito, mas não se ilude nem mesmo com a vantagem de oito pontos sobre o Flamengo, vice-líder. “A pontuação é maravilhosa, 75 pontos, mas não é o suficiente ainda. Por isso que a gente fala que ainda não é campeão. A gente tem de fazer muita força ainda. A primeira força vem domingo, com o nosso torcedor, o jogo com o Fluminense em que a gente tem de buscar o resultado”, diz o treinador.Os jogadores repetem o discurso de cautela. A missão é seguir forte em casa, mesmo que o cansaço esteja batendo à porta, o que até explica o rodízio acentuado de atletas feito pelo técnico. “Futebol brasileiro tem calendário muito apertado. Mais de 70 jogos por ano, não há país com essa quantidade de jogos. E já na reta final, a gente tem de ser inteligente também. Ele (Cuca) está fazendo planejamento com isso, preparação física, médicos, fisiologista. Eu trabalho para fazer todos os jogos, trato de descansar melhor, treinar bem, alimentação melhor possível. Isso depois ajuda bastante para ter bom rendimento. Mas quem decide é o professor Cuca, sobre quem ingressa e quem não, para ter 100% dentro de campo”, declara o zagueiro Junior Alonso.Os bons resultados tem mostrado o trabalho feito na Cidade do Galo. São 47 vitórias em 69 jogos, mais 14 empates e apenas oito derrotas na temporada 2021, o que realça a força atleticana. Somando todos os duelos em casa, são 29 triunfos em 35 partidas, nas quais houve apenas uma derrota, logo na primeira rodada do Brasileiro, para o Fortaleza.“Eles (Fluminense) estão brigando por vaga na Libertadores, e isso dá um plus. E nós temos de trabalhar do mesmo jeito, fazer valer nosso estádio, usar toda a força do Mineirão, fazer um grande jogo e conseguir uma vitória, que é o que esperamos. Estamos em reta final, e toda partida é uma decisão”, diz o defensor.Para o jogo de hoje, o técnico Cuca deve poupar alguns jogadores, como já fez no 2 a 2 contra o Palmeiras. Isso não significa que o Galo vá fraco, pois dever ter o meio formado por Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández, com Keno e Hulk no ataque. A escalação, porém só deverá ser divulgada no vestiário. O certo é que o zagueiro Réver e o atacante Diego Costa estão fora por problemas musculares.