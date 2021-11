Galo chega a 75; pontuação sempre garantiu taça em formato com 20 clubes

Com 75 pontos, Atlético alcançou marca jamais registrada por um vice-campeão no formato com 20 clubes nos pontos corridos (foto: Pedro Souza/Atlético) Com o empate em 2 a 2 com o Palmeiras nesta terça-feira (23), no Allianz Parque, em São Paulo, o Atlético alcançou 75 pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde que a competição passou a ser disputada com 20 clubes no formato de pontos corridos, esta marca sempre garantiu o título.









Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com 20 equipes, a marca dos 75 tem sido o suficiente para cravar a conquista. Ainda assim, o Atlético não pode comemorar antecipadamente, já que tem oito de vantagem para o vice-líder Flamengo e ainda há outros 12 em disputa.





Campeões e vices desde 2006 e suas respectivas pontuações





2006 - São Paulo (78) e Internacional (69)

2007 - São Paulo (77) e Santos (62)

2008 - São Paulo (75) e Grêmio (72)

2009 - Flamengo (67) e Internacional (65)

2010 - Fluminense (71) e Cruzeiro (69)

2011 - Corinthians (71) e Vasco (69)

2012 - Fluminense (77) e Atlético (72)

2013 - Cruzeiro (76) e Grêmio (65)

2014 - Cruzeiro (80) e São Paulo (70)

2015 - Corinthians (81) e Atlético (69)

2016 - Palmeiras (80) e Santos (71)

2017 - Corinthians (72) e Palmeiras (63)

2018 - Palmeiras (80) e Flamengo (72)

2019 - Flamengo (90) e Santos (74)

2020 - Flamengo (71) e Internacional (70)

Após a igualdade com o Palmeiras, ainda em São Paulo, Cuca falou sobre a marca. Na avaliação do treinador, a pontuação é 'maravilhosa', mas ainda não é suficiente para uma garantia de título.





"A pontuação é maravilhosa, 75 pontos, mas não é o suficiente ainda. Vocês vêem, né? Quando a gente fala que ainda não é campeão... Hoje, vocês estão vendo que não dá para cravar. Se você pegar aí, o Flamengo vencendo as quatro partidas seguintes, nós nem com quatro pontos ainda não somos campeões. Então, a gente tem que fazer muita força ainda e a primeira força vem domingo (28), com o nosso torcedor, no jogo com o Fluminense. A gente tem que, com a força do Mineirão cheio mais uma vez, buscar o resultado", afirmou.





Na suposição de Cuca, caso o rival carioca vença seus quatro últimos compromissos, a equipe de Renato Gaúcho alcançaria 79 pontos. Nesta projeção, o Atlético precisaria de, no mínimo, uma vitória e dois empates (cinco pontos) nos quatro compromissos finais para ficar com a taça.





O Galo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense no Mineirão, em Belo Horizonte. O embate será válido pela 36ª rodada do Brasileirão.