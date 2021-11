Com Hulk destaque, Atlético pode ter artilheiro do Brasileiro pela 8ª vez

Hulk é o grande nome do Atlético na temporada: são 30 gols e 12 assistências (foto: Pedro Souza/Atlético) O atacante Hulk é o grande nome do Atlético na temporada. Com 30 gols em 2021, ele balançou as redes no Campeonato Brasileiro 15 vezes e lidera a artilharia. Caso ele finalize a competição à frente dos concorrentes no quesito, ele será o oitavo goleador do Galo no torneio. Veja a lista abaixo.









Na primeira edição do Campeonato Brasileiro, Dadá balançou as redes 15 vezes em 27 partidas . Ele foi titular em todos os jogos feitos pelo Galo na competição. Na partida derradeira, o centroavante marcou de cabeça para cravar a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo e o título nacional para o Atlético. Também com a camisa alvinegra, Dario foi o goleador do Brasileirão com 17 gols ao lado de Pedro Rocha, do São Paulo.





Hulk, por sua vez, se isolou na artilharia com 15 gols marcados em 32 partidas realizadas. O jogador do Galo balançou as redes de oito adversários diferentes na competição: Corinthians e Juventude, três vezes cada, Sport, Bahia e Ceará, duas vezes, e Fortaleza, Cuiabá e Palmeiras, uma vez.





Em 1977, outro ídolo terminou como artilheiro: Reinaldo, que marcou impressionantes 28 gols em 18 partidas na campanha do vice-campeonato. A média de 1,55 tento por jogo é a maior da história.





Em 1996, Renaldo fez 16 gols e terminou como o artilheiro do Brasileirão ao lado de Paulo Nunes, decisivo na conquista do Grêmio. Guilherme marcou 28 vezes na edição de 1999, em que o Atlético terminou como vice-campeão após perder a final para o Corinthians.





O último artilheiro atleticano no Brasileirão foi outro ídolo: Diego Tardelli. Em 2009, o atacante marcou impressionantes 42 gols - 19 na Série A. Adriano Imperador, peça fundamental na campanha de recuperação do campeão Flamengo, fez a mesma quantidade.





Fred, em 2016, terminou como artilheiro máximo da competição ao lado de William Pottker (Ponte Preta) e Diego Souza (Sport), com 14 gols. Porém, dois deles foram marcados ainda com a camisa do Fluminense, antes da transferência para a Cidade do Galo.





Hulk ainda tem quatro jogos até o fim do Campeonato Brasileiro para se isolar mais na artilharia. Ele tem boa vantagem para o vice-artilheiro, Michael, do Flamengo, que soma 13 gols. Na sequência estão Gilberto, com 12, e Yuri Alberto, Edenílson, Ytalo, Bruno Henrique e Gabigol, todos com 11.





A temporada de Hulk é brilhante com a camisa do Atlético. Em 63 jogos realizados, o centroavante soma 30 gols e 12 assistências, totalizando 42 participações diretas em gols da equipe alvinegra.