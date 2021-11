Rival do Cruzeiro, Náutico despencou na Série B após liderar por 13 rodadas

Cruzeiro ganhou do Náutico por 1 a 0, em 17 de agosto, nos Aflitos (foto: Tiago Caldas/Clube Náutico Capibaribe) Adversário do Cruzeiro nesta quinta-feira, o Náutico foi um dos candidatos ao acesso e até mesmo ao título na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas 13 primeiras rodadas, o time pernambucano contabilizou 71,4% de aproveitamento e alcançou a liderança, com 30 pontos, sete de vantagem sobre o quinto colocado, Goiás. Na ocasião, o campeão Botafogo era um mero coadjuvante, em 11º, com 19.









Depois da derrota para o Cruzeiro, Hélio dos Anjos pediu demissão do Náutico, que contratou Marcelo Chamusca, ex-Botafogo, como substituto. Com aproveitamento de 28% em seis jogos - uma vitória, dois empates e três derrotas -, o treinador acabou desligado do clube. Curiosamente, a diretoria alvirrubra acertou o retorno de Hélio dos Anjos para ocupar o cargo. Desde então, o time alternou bons e maus momentos e oscilou entre o 11º e o oitavo lugar, posição atualmente ocupada, com 52 pontos.





O principal jogador do elenco do Náutico é o armador Jean Carlos, de 29 anos, que anotou 11 gols e deu nove assistências em 34 partidas na Série B. Ele se destaca tanto em cobranças de falta quanto em pênaltis e escanteios. O atacante Vinícius, de 28 anos, também tem bons números: marcou oito vezes em 33 jogos e deu nove passes para gols. Outro atleta conhecido é Caio Dantas, artilheiro da Série B de 2020 pelo Sampaio Corrêa, com 17 gols. No Timbu, balançou a rede em cinco oportunidades em 10 jogos.





No turno da Série B, o centroavante Thiago foi o responsável pelo gol da vitória do Cruzeiro sobre o Náutico (1 a 0), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 19ª rodada. O atleta não poderá estar em campo nesta quinta-feira, visto que recebeu o terceiro amarelo. Em seu lugar, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar Marcelo Moreno, que esteve recentemente a serviço da Seleção da Bolívia, pela qual é o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, com nove gols.