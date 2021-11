Atlético e Cruzeiro podem registrar maiores públicos da temporada no Brasil

Torcidas de Atlético e Cruzeiro: apoio incondicional aos clubes (foto: foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press e Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )





Embora estejam em situações antagônicas, Atlético e Cruzeiro têm algo em comum: o apoio da torcida nas arquibancadas. Prova disso é que os rivais da capital mineira podem fechar a temporada com os maiores públicos do Brasil.









Líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa do Brasil, o Atlético vive um dos melhores momentos da história. Empolgado com a excelente fase, o torcedor alvinegro não quer perder a oportunidade de conferir uma exibição do time de Cuca. Em quatro jogos neste ano, o Galo já levou mais de 56 mil torcedores ao estádio.





Na vitória sobre o Juventude, por 2 a 0, no último sábado (20), pelo Brasileiro, o Atlético quebrou o recorde de público no Mineirão, com 61.476 presentes. Antes desse jogo, o Galo já tinha registrado estádio cheio contra Grêmio (56.624), América (60.142) e Corinthians (58.714).





Se o Alvinegro passa por um momento de bons resultados, o Cruzeiro, por outro lado, vive a pior crise da história e disputará a Série B pela terceira vez consecutiva em 2022. Apesar disso, o torcedor não abandonou o time. No jogo contra o Brusque, por exemplo, 34.687 foram ao Mineirão, pela 35ª rodada da Segunda Divisão, no dia 9 deste mês.





No último jogo do Cruzeiro no ano, nesta quinta-feira, às 20h, contra o Náutico, mais de 57 mil torcedores são esperados no Gigante da Pampulha. A partida marcará as despedidas de Rafael Sobis, que se aposentou do futebol, e Ariel Cabral, cujo contrato não será renovado para 2022.





Vale ressaltar que a prefeitura de Belo Horizonte só liberou 100% da capacidade de público do Mineirão em novembro deste ano. A pandemia de COVID-19 impediu a participação dos torcedores no estádio por um longo período.





Outros grandes públicos





Em boa fase na temporada, o Flamengo teve o seu melhor público no ano na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, no dia 17, pelo Brasileiro. Ao todo, 48.981 flamenguistas estiveram presentes no Maracanã.





O São Paulo também tem contado com o apoio da torcida na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na goleada sofrida pelo Flamengo, por 4 a 0, 47.855 torcedores foram ao Morumbi.





Por sua vez, o Corinthians também tem tido bons públicos. O jogo com o maior número de alvinegros na temporada ocorreu na vitória sobre o Santos, por 2 a 0, no último domingo (22), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 43.483 torcedores foram ao clássico.