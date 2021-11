Coelho mira a permanência na Série A, mas quer mais

Chance de vaga na Sul-Americana para o América, do técnico Marquinhos Santos, agora chega a 69,8% (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







Com a segunda melhor campanha do returno, o Coelho tem 69,8% de chances de se classificar à Copa Sul-Americana e 11% de disputar a Libertadores na próxima temporada. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Próximo de garantir a melhor campanha de sua história na Série A do Campeonato Brasileiro, o Coelho tem 1,1% de risco de ser rebaixado nesta temporada. O clube vem de vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza e encara o Atlético no domingo, no Mineirão.





O sonho americano de disputar uma competição internacional é facilitado pela quantidade de vagas disponíveis a partir do Brasileirão. Com times brasucas nas finais da Libertadores e da Sul-Americana, a Série A pode ter na Libertadores até o nono colocado, enquanto do 10º ao 15º iriam para a Sul-Americana.





Inicialmente, apenas os seis melhores se classificam para a Libertadores. No entanto, caso os times que já estão nessas posições vençam outros torneios, o Brasileirão amplia o número de acessos. Pelo menos uma vaga a mais já é quase certa, pois Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores e estão no topo da tabela.





No caso da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o melhor cenário para o Coelho é que o Athletico não vença, respectivamente, Atlético e Bragantino. Isso porque os dois rivais ocupam as primeiras posições, o que abriria mais duas vagas para a principal competição continental.





Mesmo com a sequência na Série A quase sacramentada, o técnico Marquinhos Santos afirma que o objetivo segue sendo fugir do rebaixamento. Ele estipula que o Coelho deve atingir ao menos 44 pontos para pensar em algo mais na competição.





"Nosso objetivo continua o mesmo, com muita humildade e pés no chão. É um fato histórico, mas temos um caminho a ser percorrido para a permanência. É um campeonato difícil e temos 27 pontos a serem jogados. São muitos pontos ainda para decretar uma permanência. Temos de sacramentar esses 44, 45 pontos para, aí, sim, buscar algo a mais na competição", disse. Ao fim 29ª rodada, o América ocupa a nona colocação, com 38 pontos.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta