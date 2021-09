Libertadores: Atlético é 1° time que chega à semi e é eliminado invicto

Atlético foi eliminado após empate em casa por 1 a 1 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A história da Copa Libertadores ganhou um capítulo diferente na noite dessa terça-feira. Em 61 anos de competição, um clube nunca havia sido eliminado na semifinal sem perder nenhum jogo. Agora, essa estatística não existe mais. Com o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Mineirão, o Atlético deixa o principal torneio continental sem perder nenhum jogo.









"Fica uma dor, de ter sido eliminado. Sair invicto da competição, melhor defesa, um dos melhores ataques, melhor campanha. Fica muita coisa boa", disse o técnico Cuca.





Para os atleticanos mais pessimistas, a eliminação traz recordações negativas. Em 1977, o Galo foi vice-campeão brasileiro invicto. Na ocasião, o Alvinegro fez a melhor campanha, mas empatou a final com o São Paulo, no Mineirão, e perdeu a taça nos pênaltis.





Recentemente, a equipe feminina do clube também teve o dissabor de perder uma disputa invicta. O time foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro A2 sem perder nenhuma partida. Na decisão, no Independência, derrota nos pênaltis para o Bragantino.





Agora, o Atlético 'junta os cacos' e muda o foco na temporada. O time, líder isolado do Campeonato Brasileiro, sonha em quebrar o jejum de 50 anos sem conquistar a taça. Outra possibilidade de título é a Copa do Brasil. O Galo está na semifinal contra o Fortaleza - os confrontos estão marcados para 20 (Mineirão) e 27 de outubro (Castelão).