Cruzeiro: Luxemburgo diz que continuará cobrando jogadores e diretoria

Luxa prometeu trabalho forte até o fim da Série B (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que vai continuar cobrando jogadores e direção do Cruzeiro até o fim da temporada, quando ele deve discutir uma possível permanência no clube. O treinador quer os salários em dia e atletas motivados até o término da Série B .









"A gente não pode falar que acabou e vamos pensar na próxima temporada. Vai jogar um balde de água fira em cima de todo mundo. A gente tem que terminar a competição e temos a responsabilidade de manter o Cruzeiro na Segunda Divisão, temos possibilidade de chegar, bem remota, mas a gente tem que buscar", acrescentou.





A Raposa está na 13ª posição da Série B , com 31 pontos. O CRB abre o G4, com 44. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o time que atingir 62 pontos tem 92,3% de chances de garantir vaga na Série A em 2022. Para alcançar essa pontuação, o Cruzeiro tem que dobrar seus pontos somados até aqui. Nos últimos 12 jogos, precisa vencer 10 duelos e empatar um.





Agora, o Cruzeiro teme a zona de rebaixamento. Hoje, o Brusque abre o Z4, com 26 pontos, a cinco do Cruzeiro.





Luxa fica?





O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues , disse que a prioridade do clube é a permanência de Vanderlei Luxemburgo para a temporada 2022. O dirigente adiantou que conversará com o treinador, mas destacou que ainda não sabe qual o desejo do comandante para o próximo ciclo.





"A gente vê que o Vanderlei está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro. O projeto de 2022 é claro que a gente vai sentar e, obviamente, a prioridade é conversar com ele, que está fazendo um bom trabalho no clube, é benquisto no clube, temos que entender a vontade dele, mas, da nossa parte, com certeza, a gente gosta muito do Vanderlei, independentemente do que acontecer, a gente vai sentar, conversar para construir um projeto junto para o ano que vem", disse o presidente, em entrevista à Rádio 98FM , na última quinta-feira.





O Cruzeiro não divulgou o tempo de contrato do treinador, mas, pelas palavras do próprio presidente , Luxemburgo tem vínculo assinado até o fim do ano.