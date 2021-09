Visitante 'desejável'? América quer reverter rótulo negativo na Série A

América faz campanha ruim longe do Horto no Brasileirão (foto: Divulgação/América) Diante do Cuiabá, no sábado (2), o América quer começar a reverter um rótulo negativo nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Coelho tem a terceira pior campanha como visitante na competição, tendo somado apenas oito pontos jogando longe de seus domínios - de 30 possíveis.









No quesito, o Coelho só está à frente de Santos (sete pontos) e Ceará (seis pontos). O time de Vagner Mancini ainda tem outros números negativos jogando longe do Horto: foram apenas nove gols marcados, contra 16 sofridos.





O desempenho como visitante é fator importantíssimo para explicar a situação do América no Campeonato Brasileiro. Ainda que esteja invicto há cinco jogos, o Coelho não conseguiu engrenar na tabela de classificação e ocupa somente o 15° lugar, com 24 pontos.





Até então, o América realizou dez partidas como visitante no Brasileirão. Houve apenas uma vitória (4 a 3 sobre o Bahia), além de cinco empates e quatro derrotas. Os números conferem um péssimo aproveitamento de 26,6%.





