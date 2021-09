Vitor Leque ganha espaço e elogios de Luxemburgo no Cruzeiro: 'Sem medo'

Vitor Leque agradou Luxemburgo e os torcedores do Cruzeiro em estreia como titular (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Principal destaque do time sub-20 do Cruzeiro, o atacante Vitor Leque, de 20 anos, aproveitou a chance que recebeu entre os titulares da equipe profissional. Nessa quarta-feira, ele esteve entre os 11 iniciais do empate por 1 a 1 com o Guarani, em Campinas-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro.









"Estou aproveitando as oportunidades para lançar alguns moleques. Foi o caso do Vitor Leque. O jogador que tem potencial, velocidade com mudança de direção, não tem medo de jogo. Achei legal. A gente vai agindo desta forma, encontrando as melhores soluções", destacou Luxemburgo.





De acordo com o Sofascore , aplicativo de estatísticas, Leque acertou os três dribles que tentou durante o jogo e acertou 73% dos passes.





Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Vitor chegou ao Cruzeiro em março deste ano, emprestado pelo Atlético-GO. Embora tenha sido contratado para atuar na equipe sub-20, o jovem já tinha experiência entre os profissionais do Dragão. Em 2020, Leque participou de 16 jogos e marcou três gols.





Na base do Cruzeiro, o atacante já atuou em diferentes posições no setor ofensivo. Vitor já fez a função do tradicional camisa 9, mas também desempenhou a tarefa de ponta. No total, são 13 jogos e sete gols marcados.





Vitor Leque tem os direitos econômicos ligados ao Atlético-GO, mas o Cruzeiro tem opção de comprar um percentual ao fim do contrato de empréstimo.