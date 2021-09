Após eliminação, Cuca vira página no Atlético: 'Luto de um dia, no máximo'

Cuca quer 'página virada' no Atlético após eliminação na Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) Após a eliminação do Atlético na Copa Libertadores da América, o técnico Cuca quer que esta página seja rapidamente virada pelo elenco alvinegro. Em entrevista após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta terça-feira (28/9), ele pediu: 'Luto de um dia, no máximo'.









"Vamos fortalecer ainda mais, já foi conversado lá dentro. Saber perder faz parte do jogo. Para você ganhar lá na frente, você tem que ter o luto de um dia, no máximo. Depois de amanhã, temos que estar com a guarda alta dentro das outras competições que a gente está", garantiu.





O treinador também projetou lições da dura queda no principal torneio continental. "A gente tem que entender que isso é da vida. E, às vezes, para a gente ganhar, tem que perder. Quem sabe a gente tira lições num futuro, dentro das duas outras competições que nós estamos. Nós podemos levar uma ou duas", projetou.









O Atlético foca suas atenções nas disputas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Galo é o líder do Brasileirão, com 46 pontos, e disputará as semis do principal torneio mata-mata do país contra o Fortaleza.





Já no sábado (2), às 21h, o Alvinegro receberá o Internacional no Mineirão, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo representa uma oportunidade para que o time de Cuca amplie a vantagem para o vice-líder Palmeiras. Atualmente, oito pontos separam os dois times na tabela.