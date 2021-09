Sucesso de Luxemburgo faz Fábio pedir fim de experiências no Cruzeiro

Fábio pediu fim das experiências no comando técnico do Cruzeiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Fábio ainda acredita no acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, mas sabe os erros que o clube não pode repetir na próxima temporada, independentemente da competição que disputará.









"Tenho certeza que a experiência do Vanderlei foi crucial para esta evolução. Infelizmente, pegou a equipe no final do primeiro turno, tendo que fazer de tudo, com pouco tempo de treinamento, para montar uma equipe consistente dentro dos jogos. É isso que acredito, nesta experiência", disse o camisa 1.





" Uma equipe gigantesca como o Cruzeiro não tem como ficar fazendo experiências . A gente tem que ter um comandante ativo, que já vivenciou várias situações, para comandar esse gigante que é o Cruzeiro. A chegada dele foi fundamental para isso, aliada aos atletas dedicados que estão aqui, independentemente das adversidades vividas nos bastidores", completou.





Sob o comando de Luxemburgo, o Cruzeiro disputou 10 jogos, venceu quatro e empatou seis. O aproveitamento da equipe sob o comando do treinador é o mesmo do vice-líder Goiás , que tem o acesso à Série A bem encaminhado.





Nos 15 jogos anteriores à chegada do treinador à Toca II, no entanto, o Cruzeiro não se encontrou na Segunda Divisão. Felipe Conceição e Mozart - que tinha apenas dois trabalhos como técnico efetivo na carreira - fizeram trabalhos ruins e não conseguiram colocar o time sequer na primeira página da tabela de classificação.





Hoje, o Cruzeiro é o 13º colocado da Série B , com 31 pontos. Para garantir o acesso à Série A, os mineiros precisariam somar mais 33 pontos nos 13 jogos restantes. O Departamento de Matemática da UFMG aponta que a Raposa tem 0,6% de chances de alcançar o feito.





Apesar disso, o clube não joga a toalha e ainda repete o discurso do sonho de retornar à elite do futebol já em 2022. Neste domingo, às 16h, o adversário será o CSA , no Independência, pela 26ª rodada.