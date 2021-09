Há quatro jogos invicto, América ganha força na luta contra o rebaixamento

América não perde há quatro jogos no Campeonato Brasileiro (foto: João Zebral/América) Há quatro jogos invicto na Série A do Campeonato Brasileiro, o América vem ganhando força na luta contra o rebaixamento . Dos últimos 12 pontos disputados no Brasileirão, o time de Vagner Mancini somou oito - vencendo Ceará e Athletico-PR em casa e empatando com os gigantes Corinthians e São Paulo fora.









A situação, no entanto, ainda é complexa: o Juventude (17°) tem os mesmos 23 pontos e só é superado pelo Coelho por ter sofrido dois gols a mais no campeonato (25 a 23). Logo atrás, o Grêmio (18°) aparece com 22 pontos, mas tem dois jogos a menos.





A 17 jogos do fim do Brasileirão, o América se vê a 22 pontos da concretização do seu objetivo: a chegada aos 45 e, consequentemente, a garantia da permanência na elite do futebol nacional.





Ao trazer as contas para a prática, o Coelho se vê a sete vitórias e um empate da concretização de seu maior sonho atual. São necessários 22 pontos - de 54 possíveis -, traduzidos em um aproveitamento de 40,7%. Até então, o time mineiro tem 36,5% de aproveitamento na competição.





Em entrevista coletiva concedida após o empate em 0 a 0 com o São Paulo, Vagner Mancini demonstrou otimismo. Na concepção do treinador, a saída da zona de rebaixamento 'é pouco' diante daquilo que o América almeja no Brasileirão.





"O nosso objetivo de sair da zona já vem de muito tempo. A gente vem somando pontos importantes, exatamente para isso. Nós sabemos a dificuldade que é o campeonato e como nós estávamos um tempo atrás. O América reagiu, melhorou, vem jogando bem. Felizmente, a gente sai da zona, mas ainda é pouco diante de tudo aquilo que nós queremos", afirmou.





"O América mostrou, não só no jogo de hoje, mas contra o Corinthians também, que pode apresentar algo diferente do que muita gente estava esperando e ganhando jogos importantes - mesmo jogando fora de casa", completou.





O Coelho volta a campo no domingo (26), às 11h, quando receberá o Flamengo (3° colocado) no Independência, em Belo Horizonte. A partida será válida pela 22ª rodada da Série A.