América: após segurar o Timão, moral contra o Tricolor

Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o América vai com tudo para cima do São Paulo, adversário de amanhã, às 20h30, no Morumbi, em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, conta com a qualidade do recém-chegado atacante argentino Mauro Zárate, que soma duas assistências em dois jogos, e a volta do também atacante Felipe Azevedo, que cumpriu suspensão no 1 a 1 com o Corinthians, domingo, no Itaquerão.

Se vencer, o Coelho deixará a zona de rebaixamento e vai ultrapassar justamente o tricolor paulista, que tem três pontos e uma vitória a mais no momento, ocupando a 12ª posição, com o mesmo saldo de gols: -5. Até um empate permitirá deixar a área de degola, mas dependerá de resultados do Grêmio, que tem jogos a menos





Por isso, a concentração é total para o próximo compromisso. “A gente está vindo em sequência boa, com duas vitórias em casa e um empate fora. É manter a pegada, nos preparar bem para conquistar mais um resultado positivo, agora no Morumbi”, declara o lateral-esquerdo Marlon.





Contratado no primeiro semestre, ele superou contusão no joelho e vem se firmando como titular. No confronto de domingo, no Itaquerão, marcou o primeiro gol com a camisa americana e espera poder continuar ajudando os companheiros na luta para manter a equipe na Primeira Divisão. A assistência foi de Zárate.





“Foi maravilhoso marcar o primeiro gol, foi o primeiro na Série A, em um estádio importante, de Copa do Mundo. Realizou o sonho de criança, agradeço a Deus por este momento que estamos vivendo no campeonato”, diz o jogador, que espera que tenha sido o primeiro de muitos gols. “Vou procurar pisar mais na área para ver se sobra mais algumas bolas ali para a gente marcar mais gols e ajudar a equipe.”





Dúvidas

Depois do empate com o Timão, a delegação americana segue em São Paulo, onde treinou ontem. Para o jogo de amanhã, o técnico Vágner Mancini não poderá contar com o zagueiro e volante Lucas Kal, que está emprestado pelo São Paulo.





Já o zagueiro Eduardo Bauermann e o atacante Berrío, que foram poupados no domingo, podem continuar desfalcando o América. O defensor reclamou de dor no tornozelo direito durante a semana passada e ficou no banco de reservas contra o Corinthians. Já o colombiano permaneceu em Belo Horizonte para se recuperar de fadiga muscular. Ele não atuava desde o ano passado até estrear pelo Coelho, em 29 de agosto, entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Ceará.





“O Berrío teve um desconforto muscular ao longo da semana passada. O atleta fez alguns treinos que acabaram, de certa forma, gerando dor. Ele ficou de fora por opção nossa, por entender que o atleta que ficou parado por certo tempo, seria muito arriscado utilizá-lo nesta partida”, justificou o treinador. (PG)