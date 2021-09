Cuca tira pressão do Atlético em semifinal contra o Palmeiras: 'Equilíbrio'

Atlético e Palmeiras empataram por 0 a 0 o jogo de ida da semifinal da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) O técnico Cuca rechaçou qualquer tipo de pressão sobre o Atlético para a semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras. As equipes fazem o duelo de volta nesta terça-feira, a partir das 21h30, no Mineirão. Na ida, empate por 0 a 0 no Allianz Parque.









Com o resultado do primeiro jogo, disputado na última terça, o time que sair vencedor do Mineirão estará na finalíssima. Novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro empate é favorável ao Palmeiras.





"Nós tomamos um gol jogando em casa durante a Libertadores, do América (de Cáli). Pode, na terça-feira, tomar um, dois, três; pode fazer um, dois, três, quatro. É jogo. Cada jogo é uma história. Vamos ver na terça-feira o que está guardado", projetou Cuca.





Enquanto o Atlético empatou o jogo que antecede a decisão, o Palmeiras perdeu. O time do técnico Abel Ferreira foi derrotado por 2 a 1 pelo arquirrival Corinthians, nesse sábado, na Neo Química Arena, pela Séire A.





"O Palmeiras perdeu um clássico, que sempre tem uma cobrança muito grande em cima, mas isso não entra em campo na terça-feira. Na terça-feira, entra um placar de 0 a 0 na casa do Atlético. E quem vencer vai passar adiante", finalizou Cuca.