Torcida do Atlético em BH: fim de jogo no Horto teve bombas e confusão

Polícia Militar precisou agir após torcedores soltarem bombas na Avenida Silviano Brandão, na Zona Leste de Belo Horizonte (foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press) Torcedores do Atlético se envolveram em um princípio de confusão na noite desta terça-feira, no Horto, bairro da Região Leste de Belo Horizonte.









Torcedores soltaram cerca de dez bombas na Avenida Silviano Brandão. Muitos atleticanos acompanhavam o jogo em um bar na região. A Polícia Militar aumentou o efetivo para controlar a movimentação. Ninguém ficou ferido.





Na capital paulista, Palmeiras e Atlético não fizeram um grande jogo. Embora visitantes, os mineiros tiveram mais volume de jogo e quase abriram o placar aos 40' do primeiro tempo, quando Hulk desperdiçou um pênalti.

(foto: Túlio Santos/EM/D.A. Press)

A decisão da vaga será na próxima terça-feira, às 21h30, no Mineirão . Diferentemente do jogo desta noite, a partida no Gigante da Pampulha terá a presença dos torcedores atleticanos. A maior parte dos ingressos disponibilizados já foi vendida.





Para o Atlético se classificar no tempo normal, precisa vencer o jogo. Novo empate sem gols leva a disputa da vaga na decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado favorece ao time paulista.