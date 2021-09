Libertadores: contra Palmeiras, Atlético mira maior premiação da temporada

Atlético garantirá, pelo menos, US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) caso avance à final da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético inicia, nesta terça-feira (21), a disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores da América. Diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, o Galo também busca, além da oportunidade de disputar a decisão do torneio continental, aquela que seria sua maior premiação na temporada.





O Atlético se classificou às oitavas com a melhor campanha geral da primeira fase - garantindo US$ 3 milhões (R$ 16 mi) nesta etapa. A seguir, o Superesportes 'desmembra' os ganhos de cada etapa do torneio.

Com a participação nas oitavas de final, diante do Boca Juniors, o clube arrecadou outro US$ 1,05 milhão (cerca de R$ 5,6 mi). Já diante do River, pelas quartas de final, o Galo garantiu mais US$ 1,5 mi (cerca de R$ 8 mi).





A partir da disputa das semifinais, contra o Palmeiras, o Atlético arrecadará outros US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões).

Como começou o torneio continental já na fase de grupos, o Alvinegro pode embolsar até US$ 22,5 milhões (R$ 120,2 milhões) em caso de título. Abaixo, veja os valores dos prêmios de cada fase do torneio.

Premiações por fase na Libertadores

Fase de grupos - US$ 1 milhão por jogo como mandante; 3 no total (R$ 5,3 milhões; R$ 16 milhões no total)

Oitavas de final - US$ 1,05 milhão (R$ 5,6 milhões)

Quartas de final - US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões)

Semifinais - US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões)

Vice-campeão - US$ 6 milhões (R$ 32 milhões)

Campeão - US$ 15 milhões (R$ 80,1 milhões)