Atlético quer manter fama de visitante indigesto e superar o Palmeiras

Visitante com melhor desempenho do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias em 11 jogos, o Atlético enfrentará o Palmeiras, amanhã, às 21h30, no Allianz Parque, em São Pauto, tentando ser forte também fora de casa na Copa Libertadores. A intenção é obter, no mínimo, um empate para ficar mais tranquilo para o jogo de volta, na terça-feira da semana que vem, no Mineirão.





Se chegar à final, o time não só seguirá com o objetivo de conquistar mais um título continental, como fará jus a ao menos R$ 23 milhões em premiação ao vice-campeão. Se levantar a taça, serão R$ 56 milhões, valor significativo para quem foi um dos maiores investidores do futebol brasileiro em 2021, ano em que a pandemia da COVID-19 continua dificultando a presença de público nos estádios.





Justamente por ter montado um grupo muito forte, contratando jogadores de renome internacional, como os atacantes Hulk e Diego Costa, que o Galo é apontado como favorito não só no duelo pela competição continental, mas também pelo Nacional e a Copa do Brasil, pela qual fará semifinal contra o Fortaleza. O que não tira o foco, garante o técnico Cuca.

“Vamos competir agora com o Palmeiras. As chances que temos são iguais às do Palmeiras. Vamos competir depois com o Fortaleza. As chances que temos são iguais às do Fortaleza. Não adianta dizer: ‘ah, são favoritos por isso e aquilo’. Você está competindo com Flamengo, Palmeiras, Boca, River, grandes equipes do futebol brasileiro, grandes equipes do futebol mundial”, afirma o treinador.





Segundo ele, o importante é a equipe manter a forma que vem jogando. “Você não tem a certeza de que o resultado final será uma vitória, mas tem certeza da vontade de vencer. Ela é depositada jogo a jogo, e a gente tem que ir colocando isso nos campeonatos. Lá (na frente) você vê o que foi melhor que conseguiu”, acrescentou.





Na Libertadores, o Galo liderou o Grupo H com 16 pontos, superando Cerro Porteño-PAR, América de Cali-COL e Deportivo La Guaira-VEN. Assim, obteve a melhor campanha da primeira fase. Nos mata-matas, eliminou o Boca Juniors, nas oitavas de final, e o River Plate, nas quartas. A premiação garantida até aqui é de US$7,55 milhões (cerca de R$40 milhões).

Desfalques

Para o jogo de amanhã, Cuca terá todos os atletas à disposição, incluindo o atacante Hulk, artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols. Além disso, Diego Costa deve estrear na competição bastante animado, depois de abrir o placar na vitória por 3 a o sobre o Sport, sábado, no Gigante da Pampulha.





Os ingressos para o jogo de volta começam a ser vendidos hoje, às 21h. Os sócios-torcedores das categorias GNV Forte e Vingador, GNV Preto e GNV Prata poderão comprar o ingresso, com o respectivo desconto, e mais uma entrada adicional com 50% de desconto. Os preços partem de R$ 147. Para entrar, além do ingresso, o torcedor terá de apresentar teste negativo da COVID-19, impresso, feito até 72 horas antes da partida.





Enquanto isso...

...Palmeiras dá favoritismo ao Galo

Brigando também pelo título Brasileiro, o Palmeiras chega animado para o confronto com o Atlético pela Copa Libertadores, depois de vencer a Chapecoense, fora de casa, por 2 a 0, sábado. Porém, o técnico Abel Ferreira dá todo o favoritismo aos mineiros. “Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos, vamos analisar nosso adversário. É ida e volta, vamos ser humildes, colocar em prática nossa estratégia, capacidade, força mental, usar nossa técnica, tática e competir. No futebol tudo é possível”, opinou o palmeirense.