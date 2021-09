Atlético recebe Sport para manter folga na ponta e embalo até Libertadores

Guga substituirá Mariano na lateral direita do Atlético contra o Sport (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético sonha grande. Muito grande. Campeão mineiro, o time segue na luta por mais três títulos - e com reais condições de vencê-los. Por isso, o técnico Cuca não tem priorizado nenhuma das competições. Escala os titulares no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Neste sábado, porém, isso pode mudar. A equipe alvinegra recebe o Sport, a partir das 19h, no Mineirão, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A. Mas, na terça-feira, já tem decisão contra o Palmeiras na semifinal do torneio continental...









E o Atlético tem certa margem de segurança para realizar modificações na equipe. Afinal, o time alvinegro lidera o Brasileiro após 19 jogos disputados, com 42 pontos ganhos - sete à frente do segundo colocado Palmeiras. O terceiro é o Flamengo, com 34 e duas partidas a menos que os rivais mineiro e paulista.





Quem joga?





O próprio Cuca - que, contra o Sport, completará 200 jogos à frente do Atlético - admitiu a possibilidade de poupar jogadores. Após a vitória dessa quarta-feira por 1 a 0 sobre o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o comandante alvinegro projetou eventuais modificações no sistema ofensivo do time para a partida deste sábado.





"Tem o Sasha, que eu tenho confiança, tem o Nathan, quem sabe, daqui a pouco, o Hyoran, que há muito tempo não tem oportunidade. Os jogadores que estão jogando têm que entender que jogar domingo, quarta, domingo, quarta... Você não pode expor todo mundo a todo tempo. Eles vão sair para a entrada de outros", disse.





"Eles entendem isso perfeitamente, sabem que faz parte do futebol moderno. Você não tem mais na ponta da língua aquelas escalações como a gente tinha no passado. Até tem, mas dificilmente consegue repetir, porque é muito jogo. São 75 dias para acabar a temporada. Já estamos com 50 jogos e vamos ter mais no mínimo 25. Então, é muita coisa", completou.





Não há nenhum indicativo de quais atletas podem ser poupados. Portanto, a escalação segue como mistério. Certo é que o lateral-direito Mariano e o volante Jair, suspensos, não vão para o jogo. Guga e Tchê Tchê devem ser os substitutos. Lesionado, o atacante Savarino segue de fora. Diego Costa pode ser titular pela primeira vez.





Jogo 200





Treinador histórico do Atlético, o técnico Cuca completará 200 jogos à frente do time alvinegro neste sábado. Em 199 partidas até aqui, foram 110 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, com 62,9% de aproveitamento dos pontos disputados. São quatro títulos conquistados até aqui: três mineiros (2012, 2013 e 2021) e um da Copa Libertadores (2013).





O paranaense de 58 anos é o quinto treinador com mais partidas pelo clube. À frente dele, estão Telê Santana (434 jogos), Procópio Cardozo (328), Levir Culpi (320) e Barbatana (227). Se cumprir o contrato (que se encerra em 2022, com possibilidade de ampliação por mais um ano), Cuca vai se tornar o quarto da lista.





Sport





Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport tem apenas 17 pontos ganhos - cinco a menos que o São Paulo, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe pernambucana não vence há seis jogos e tenta encontrar sobrevida após a chegada do técnico paraguaio Gustavo Florentín. Para isso, aposta na defesa, a segunda menos vazada do Brasileirão (15 gols sofridos, mais apenas que os 13 do Atlético).





Para o jogo no Mineirão, o novo comandante não terá o volante Zé Welison, que pertence ao time alvinegro e, por questões contratuais, ficará de fora. Por outro lado, o zagueiro Pedro Henrique (reserva) e meio-campista Hernanes, que não estiveram em campo na derrota dessa segunda-feira por 1 a 0 para o Internacional, estarão à disposição.





"É um jogo bom de jogar. São esses os jogos que nós, jogadores, gostamos de jogar. Importantes, decisivos, contra grandes equipes. O Atlético vem num bom momento. O estádio é bom de se jogar, tenho boas lembranças de lá. É um jogo que nos enche de expectativas positivas de ir lá, enfrentar uma grande equipe, fazer um grande trabalho, ter uma grande performance para surpreender o adversário. Estamos preparados e motivados para esse desafio", disse Hernanes.





A tendência é que Florentín, no terceiro jogo à frente da equipe, volte a escalar o Sport com dois zagueiros - diferentemente do teste que fez na primeira etapa diante do Colorado. A dúvida é no meio: Ronaldo e Betinho disputam a vaga de Zé Welison. No ataque, André, que não vem tendo boas atuações, deve ser substituído por Tréllez ou Paulinho Moccelin.





ATLÉTICO X SPORT





Atlético

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê, Matías Zaracho e Nacho Fernández (Keno); Diego Costa (Vargas) e Hulk

Técnico: Cuca





Sport

Mailson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão, Ronaldo (Betinho), Hernanes, Everton Felipe; Mikael e Tréllez (Paulinho Moccelin)

Técnico: Gustavo Florentín





Motivo: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: sábado, 18 de setembro de 2021, às 19h (de Brasília)





Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)