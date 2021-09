América enfrenta São Paulo e busca vitória para sair do Z4 do Brasileirão

Mancini busca a sexta vitória no comando do Coelho (foto: João Zebral / América) Com sete pontos conquistados nos últimos nove disputados, o América espera continuar somando para, finalmente, sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 20h30, encara o São Paulo, no Morumbi, em jogo adiado da 19ª rodada, ultrapassando o próprio adversário em caso de vitória. E tomando o elevador para o meio da tabela, já que superaria mais cinco adversários na classificação. Ainda que empate, deixa o Z-4, ficando à frente de Grêmio (que teria dois duelos a menos) e Juventude.









"Vamos ter mais um jogo difícil, o São Paulo tem equipe qualificada, apesar de também estar na parte de baixo da tabela e viver momento conturbado devido à eliminação na Copa do Brasil, mas vem de boa vitória no Brasileiro (sobre o Atlético-GO, por 2 a 1). Mas, independentemente da situação do São Paulo, temos de pensar em nós. Estamos vindo de três jogos sem perder. Mesmo sendo difícil jogar no Morumbi, vamos procurar fazer um bom jogo e conseguir o resultado positivo", afirma o armador e atacante Felipe Azevedo, que volta ao time depois de cumprir suspensão no empate por 1 a 1 com o Corinthians.





Uma das necessidades do Coelho é melhorar o desempenho como visitante, condição na qual tem apenas uma vitória na Série A: fez 4 a 3 no Bahia, em Salvador, pela oitava rodada, em 30 de junho. A partir dali, foram quatro empates e uma derrota, com quatro gols marcados e oito sofridos.





Para aprimorar esse retrospecto longe de Belo Horizonte, vale até invocar a campanha na Copa do Brasil de 2020, quando o América chegou às semifinais, eliminando rivais como Corinthians e Internacional e caindo apenas diante do Palmeiras, que acabaria com o título. Naquela oportunidade, o bom desempenho fora de casa foi fundamental para o sucesso, que rendeu muito dinheiro ao clube.





"Vamos ver qual a estratégia do nosso professor, mas temos de manter o espírito dos jogos contra Corinthians e Palmeiras, na Copa do Brasil de 2020, em São Paulo, que foram muito bons. Muitos jogadores não estavam, mas a forma de jogar tem de ser a mesma, marcando forte, pois você está frente a frente de equipes com jogadores de muita qualidade. E, trazendo aquele espírito, vamos ficar mais próximos de conquistar os pontos que nos interessam", argumenta Azevedo.





Além dele, Mancini deverá contar com a volta do zagueiro Eduardo Bauermann, recuperado de dor no tornozelo direito que o impediu de atuar no domingo. Com isso, a tendência é Anderson retornar para o banco de reservas.





Por outro lado, o treinador não terá Lucas Kal, que vem sendo importante como volante, mas que não pode jogar por estar emprestado pelo tricolor paulista. Zé Ricardo deve ficar com a vaga.





Pelo lado do São Paulo o problema é a lateral direita, pois Igor Vinicius sofreu pancada no olho esquerdo no jogo de domingo e será preservado. Sem Orejuela, que se recupera de lesão na coxa esquerda, o técnico Hernán Crespo deve optar por improvisar Galeano na posição. O atacante tem feito a função na ausência de jogadores para o setor.





SÃO PAULO X AMÉRICA





SÃO PAULO

Tiago Volpi; Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano

Técnico: Hernán Crespo





AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann (Anderson) e Marlon; Zé Ricardo; Ademir, Felipe Azevedo, Zárate e Juninho; Ribamar (Alê)

Técnico: Vágner Mancini





Motivo: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Morumbi, em São Paulo





Data: quarta-feira, 22 de setembro de 2021





Horário: 20h30





Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)





Assistentes: Kléber Lúcio Gil e Thiaggo Americano Labes (SC)





VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)





Americanos pendurados: Bruno Nazário, Carlos Alberto, Eduardo, Fabrício Daniel, Ramon, Ribamar, Zé Ricardo e Zé Vitor