Mancini ressalta ponto conquistado pelo Coelho em Itaquera: 'Significativo'

Mancini gostou do que viu do América em campo neste domingo (foto: João Zebral/América) O técnico Vagner Mancini aprovou a postura do América no empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo (19), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, apesar dos gols perdidos. Para ele, o ponto conquistado fora de casa é de extrema importância na luta para escapar da zona de rebaixamento do campeonato nacional.









"São estilos de jogo diferentes. Nós somos uma equipe de transição e o Corinthians um time de mais posse de bola. De certa forma, houve um equilíbrio durante os 90 minutos, onde o América foi melhor no primeiro tempo. Porém, o Corinthians equilibrou as coisas e no final do jogo teve um pouco de domínio. Mas eu vi um América bem agressivo, corajoso, e gostei daquilo que vi. Acho que o time tem ainda margem para melhora, mas o mais importante é que a gente leva um ponto significativo nessa luta (contra o Z4)", ressaltou.





Mancini também disse que os dois times tiveram momentos de destaque na partida e que poderiam ter feito o gol que decretaria a vitória. Para ele, 'o jogo passou de mão em mão'.





"É difícil falar de justiça nesse jogo, já que as duas equipes tiveram chances para marcar. O Matheus (Cavichioli) acabou sendo o nome do jogo, porque fez algumas defesas importantes. Mas o América teve duas chances boas desperdiçadas logo no comecinho do jogo, que poderiam nos dar uma vantagem maior no placar. O 2 a 0 talvez obrigasse o Corinthians a sair um pouco mais. O jogo acabou passando de mão em mão, o América melhor no início e o Corinthians no final", pontuou.





As estatísticas finais de Corinthians x América apontaram equilíbrio em alguns fundamentos, como finalizações - 15 a 16; chutes a gol - oito a sete; e cruzamentos - 17 a 13. No entanto, a posse de bola foi maior para o clube paulista: 65% x 35%.





Apesar de ter chegado ao terceiro duelo consecutivo sem perder no Brasileirão, o América não conseguiu deixar o Z4. O Coelho é o 18º colocado, com 22 pontos. O risco de queda à Série B está avaliado em 29,5%, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





O próximo compromisso do América será contra o São Paulo nesta quarta-feira (22), às 20h30, no estádio do Morumbi. O encontro é válido pelo duelo adiado da 19ª rodada da Série A.