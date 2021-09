Cruzeiro deixa Arena do Jacaré e mandará jogos na Série B no Independência

Mais de 5 mil pessoas compareceram à Arena do Jacaré no empate do Cruzeiro com o Operário (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press) O Cruzeiro confirmou o pedido à Confederação Brasileira de Futebol para marcar o jogo contra o CSA para o estádio Independência. As equipes se enfrentam no domingo, 26 de setembro, às 16h, pela 26ª rodada da Série B.









"Em virtude da portaria publicada no dia 14 de setembro de 2021 pela Prefeitura de Belo Horizonte, autorizando o retorno do público e a venda de alimentos e bebidas nos estádios da cidade, solicitamos junto à CBF a mudança da partida contra o CSA, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marcada para o dia 26 de setembro, para a Arena Independência".





"Aproveitamos para agradecer imensamente à Buser, que viabilizou a operação dos eventos, à Prefeitura de Sete Lagoas, na pessoa do prefeito Duílio de Castro, e ao Democrata Futebol Clube pela receptividade, profissionalismo e parceria para que as partidas contra Ponte Preta e Operário ocorressem na Arena Buser, que continuará recebendo as nossas equipes de categorias de base".





Responsável pela gestão da Arena do Jacaré, o Democrata enalteceu o time da capital pelo auxílio na reestruturação do estádio. "Até breve, Cruzeiro! Nossa Arena do Jacaré, certamente, está bem melhor hoje do que há 20 dias. Obrigado e contem sempre conosco!", escreveu no Twitter.





Até breve, @Cruzeiro! Nossa Arena do Jacaré, certamente, está bem melhor hoje do que há 20 dias. Obrigado e contem sempre conosco! %uD83D%uDC4A%uD83D%uDC4D%uD83E%uDD1D %u2014 Democrata Futebol Clube (@democratajacare) September 17, 2021





Dois motivos pesaram na opção do Cruzeiro pelo Independência: a condição de gramado melhor que a da Arena do Jacaré e o custo operacional inferior ao do Mineirão. No Horto, o clube espera encontrar uma espécie de equilíbrio técnico e financeiro.





Em respeito ao protocolo de prevenção à COVID-19 elaborado por autoridades sanitárias de Belo Horizonte, a previsão de público é de quase 7 mil torcedores - 30% da capacidade de 23 mil. Em breve serão divulgadas a logística da venda de ingressos e as orientações a quem comparecer ao estádio.





O Cruzeiro jogou duas partidas no Independência nesta Série B, ambas de arquibancadas vazias: 2 a 2 com o Vitória, pela 17ª rodada, e 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, na 18ª.





Já com o apoio do público, a Raposa ganhou do Confiança, no Mineirão (1 a 0), e da Ponte Preta, na Arena do Jacaré (1 a 0), além de empatar com o Operário (1 a 1), também em Sete Lagoas.





Antes de voltar a Belo Horizonte, o time treinado por Vanderlei Luxemburgo viaja ao Rio de Janeiro, onde pegará o Vasco, às 16h deste domingo, em São Januário, pela 25ª rodada.





O Cruzeiro soma 30 pontos na Série B, 11 a menos que o 4º colocado CRB. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a chance de acesso à Série A neste momento é de 1,4%.