'Fala, Zezé': Cruzeiro tenta quebrar 'maldição de áudio' em duelo com o CSA

Thiago Neves perdeu um pênalti na derrota por 1 a 0 para o CSA, em 28 de novembro de 2019, decisiva para o rebaixamento do Cruzeiro à segunda divisão (foto: Ramon Lisboa/EM D.A Press - 28/11/2019) "Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né?!". A frase de Thiago Neves cobrando salários atrasados ao ex-dirigente Zezé Perrella criou uma espécie de azar no Cruzeiro (para os supersticiosos). Desde o vazamento do áudio, em novembro de 2019, o time não venceu o clube alagoano uma vez sequer. A próxima oportunidade para "quebrar a maldição" será no domingo, às 16h, no Independência, pela 26ª rodada da Série B. A presença de público será limitada a 7 mil torcedores - 30% da capacidade de 23 mil.









No compromisso de domingo, a expectativa é que o Cruzeiro volte a ganhar do CSA, sobretudo para manter as chances de acesso à elite do Campeonato Brasileiro - atualmente calculadas em 0,85%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Em 13 rodadas restantes, a equipe precisa somar 33 pontos - quase 85% - para chegar a 64. A missão é difícil, porém o auxiliar Juliano Belletti, que substituiu Vanderlei Luxemburgo no empate com o Vasco, no Rio (1 a 1), conta com o apoio da torcida para buscar uma reviravolta.





"Aqui o que a gente se preocupa é com o ambiente que a gente pode criar a favor do nosso time. Independentemente do estádio, a gente não vai conseguir voltar para a Série A sozinho, precisamos muito do apoio do torcedor. Seja em Sete Lagoas, no Independência ou no Mineirão, precisamos muito do apoio do torcedor. Dessa vez no Independência vamos lá com confiança, pressionando o adversário e incentivando nosso time em busca do objetivo e cumprindo nossa missão".





Em 13º lugar, com 31 pontos, o Cruzeiro tem chances de ultrapassar o CSA na classificação - desde que este não vença o Botafogo na quinta-feira, às 19h, no Rei Pelé, em Maceió. O clube azulino é o 12º, com 32 pontos. De volta após cumprir suspensão - tomou cartão vermelho no empate por 1 a 1 com o Operário, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas -, Vanderlei Luxemburgo terá de encontrar os substitutos de Eduardo Brock e Marcelo Moreno, advertidos com o terceiro cartão amarelo.





Retrospecto de Cruzeiro x CSA





6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 12 jogos





CSA 0x1 Cruzeiro - 15/05/1974 - Brasileiro





CSA 2x1 Cruzeiro - 25/11/1979 - Brasileiro





Cruzeiro 2x0 CSA - 02/11/1986 - Brasileiro





CSA 0x1 Cruzeiro - 25/01/1987 - Brasileiro





CSA 1x2 Cruzeiro - 03/03/1995 - Copa do Brasil





Cruzeiro 4x0 CSA - 24/03/1995 - Copa do Brasil





CSA 0x3 Cruzeiro - 10/04/2013 - Copa do Brasil





CSA 1x1 Cruzeiro - 25/08/2019 - Brasileiro





Cruzeiro 0x1 CSA - 28/11/2019 - Brasileiro





CSA 3x1 Cruzeiro - 19/09/2020 - Série B





Cruzeiro 1x1 CSA - 15/12/2020 - Série B





CSA 2x1 Cruzeiro - 27/06/2021 - Série B





Íntegra do áudio de Thiago Neves





"Fala Zezé, bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém tá, do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário".