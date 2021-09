Contra o Fortaleza, Hulk pode chegar a 20 gols com a camisa do Atlético

Hulk já tem 30 participações diretas em gols do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) É inegável que Hulk é o grande nome do Atlético na temporada. No domingo, às 16h, contra o Fortaleza, pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o jogador pode chegar a 20 gols com a camisa do Galo no ano (fato que não acontece desde 2018, com Ricardo Oliveira).





Neste ano, Hulk chegou ao sétimo 'duplo-duplo' da carreira (pelo menos dez gols e dez assistências). Ele alcançou a marca duas vezes por Porto-POR, Zenit-RUS e Shanghai SIPG-CHN.



Veja abaixo:

2010/11 - Porto - 53 jogos, 36 gols e 17 assistências

2011/12 - Porto - 39 jogos, 26 gols e 16 assistências

2013/14 - Zenit - 35 jogos, 22 gols e 11 assistências

2015/16 - Zenit - 39 jogos, 23 gols e 23 assistências

2017 - Shanghai SIPG - 44 jogos, 30 gols e 21 assistências

2018 - Shanghai SIPG - 35 jogos, 17 gols e 14 assistências

2021 - Atlético - 43 jogos, 19 gols e 11 assistências





Se marcar contra o Fortaleza, Hulk vai alcançar o feito que apenas 11 atacantes conseguiram pelo Atlético no século: marcar 20 vezes no mesmo ano. Estão na lista ídolos da torcida como Marques, Guilherme, Diego Tardelli e Lucas Pratto. Veja todos na galeria abaixo.





Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético pode abrir até sete pontos de vantagem caso vença o Fortaleza no domingo. Clique aqui e veja todas as combinações possíveis.