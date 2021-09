Nacho mostra ansiedade por jogo com torcida do Atlético: 'Muito apaixonada'

Nacho Fernández espera ansiosamente por sua 'estreia' com a torcida do Atlético no Mineirão (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O meio-campista Nacho Fernández, do Atlético, está ansioso pela sua 'estreia' com a presença dos torcedores do Galo em um jogo. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (8), na Cidade do Galo, em Vespasiano, o argentino elogiou a torcida atleticana: 'Muito apaixonada'.





Questionado sobre o tema, Nacho Fernández ressaltou a importância dos torcedores do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, da Argentina, em jogo de volta das quartas de final da Libertadores no Mineirão, em Belo Horizonte. O meia não pôde atuar por ter recebido cartão vermelho no confronto de ida.





"O único que posso dizer é que seria muito lindo poder jogar com a torcida, porque se viu contra o River que é muito importante. É lindo que no futebol volte o público, mas isso não depende de nós, e sim das autoridades", disse.





"Estou muito ansioso, porque contra o River estive fora. A verdade é que é muito lindo. Se viveu um ambiente muito lindo. A torcida é muito apaixonada e tenho ansiedade por jogar com eles. Mas, como disse, não depende de mim e tenho que ter tranquilidade", completou.





O próximo compromisso do Atlético, no entanto, será fora de casa, diante do Fortaleza. Em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, as equipes se enfrentarão na Arena Castelão, em Fortaleza. A equipe cearense foi uma das três que conseguiu vencer o Galo no primeiro turno no torneio.





"Sabemos que o Fortaleza é um rival muito duro, que nos ganhou em nossa casa. Então, temos que tomar cuidados, mas nós não somos a mesma equipe daquela partida. Creio que melhoramos muitíssimo", avaliou Nacho.