Patric comemora tempo para América recuperar lesionados e infectados

Patric acredita que pausa serve para recuperação de atletas para sequência do América no Brasileiro (foto: João Zebral/América)

Depois de bater o Ceará por 2 a 0, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o América está tendo 12 dias 'livres' para preparação para seu próximo compromisso - duelo com o Athletico-PR, pela 20ª rodada. Isso porque a partida contra o São Paulo, pela 19ª rodada, foi adiada por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar'2022. Esse tempo, segundo o lateral Patric, é uma ótima oportunidade para o recuperação dos atletas que se lesionaram ou que foram infectados pela COVID-19 e passaram pela protocolo de saúde.