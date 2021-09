Rodada de confrontos diretos: Atlético pode abrir sete pontos no Brasileiro

Atlético pode abrir maior vantagem na disputa do Campeonato Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético) A próxima rodada do Campeonato Brasileiro terá confronto direto entre os quatro dos cinco primeiros colocados da competição. No domingo, às 16h, o Atlético (1°) visita o Fortaleza (3°) no Castelão. No mesmo horário, o Palmeiras (2°) recebe o Flamengo (5°) no Allianz Parque. O Bragantino (4°) recebe a lanterna Chapecoense no sábado, às 19h.





Em qualquer situação, o Atlético vai fechar a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na liderança. No entanto, o Alvinegro pode terminar com até sete pontos de vantagem. O Superesportes lista abaixo todos os cenários possíveis entre os confrontos diretos (o resultado do Bragantino não muda a situação do Galo, já que a equipe paulista não pode ultrapassar o vice-líder Palmeiras em nenhuma hipótese). Veja.





Vitórias de Atlético e Palmeiras (Galo com 4 pontos de vantagem)

1° Atlético - 42 pontos

2° Palmeiras - 38 pontos

3° Fortaleza - 33 pontos

5° Flamengo - 31 pontos

Vitória do Atlético e empate entre Palmeiras e Flamengo (Galo com 6 pontos de vantagem)

1° Atlético - 42 pontos

2° Palmeiras - 36 pontos

3° Fortaleza - 33 pontos

4° Flamengo - 32 pontos

Vitórias de Atlético e Flamengo (Galo com 7 pontos de vantagem)

1° Atlético - 42 pontos

2° Palmeiras - 35 pontos

3° Flamengo - 34 pontos

4° Fortaleza - 33 pontos

Empate entre Atlético e Fortaleza e vitória do Palmeiras (Galo com 2 pontos de vantagem)

1° Atlético - 40 pontos

2° Palmeiras - 38 pontos

3° Fortaleza - 34 pontos

5° Flamengo - 31 pontos

Empate nos dois jogos (Galo com 4 pontos de vantagem)

1° Atlético - 40 pontos

2° Palmeiras - 36 pontos

3° Fortaleza - 34 pontos

4° Flamengo - 32 pontos

Empate entre Atlético e Fortaleza e vitória do Flamengo (Galo com 5 pontos de vantagem)

1° Atlético - 40 pontos

2° Palmeiras - 35 pontos

3° Fortaleza - 34 pontos

4° Flamengo - 34 pontos

Derrota do Atlético e vitória do Palmeiras (Galo com 1 ponto de vantagem)

1° Atlético - 39 pontos

2° Palmeiras - 38 pontos

3° Fortaleza - 36 pontos

5° Flamengo - 31 pontos

Derrota do Atlético e empate entre Palmeiras e Flamengo (Galo com 3 pontos de vantagem)

1° Atlético - 39 pontos

2° Palmeiras - 36 pontos

3° Fortaleza - 36 pontos

4° Flamengo - 32 pontos

Derrota do Atlético e vitória do Flamengo (Galo com 3 pontos de vantagem)

1° Atlético - 39 pontos

2° Fortaleza - 36 pontos

3° Palmeiras - 35 pontos

4° Flamengo - 34 pontos