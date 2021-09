Marcelo Moreno faz história nas Eliminatórias; veja os maiores artilheiros

Maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, com 54 gols em 139 jogos, Marcelo Moreno é também o recordista da Seleção da Bolívia, pela qual balançou a rede 27 vezes em 86 partidas (foto: Matilde Campodonico/POOL/AFP) Apesar da má campanha da Seleção da Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 - 8º lugar, com seis pontos em oito jogos -, Marcelo Moreno vem se destacando individualmente na competição, da qual é o artilheiro isolado, com oito gols. O desempenho fez o atacante do Cruzeiro alcançar o 3º lugar no ranking histórico do torneio, com 20 gols.









Desde que retornou ao Cruzeiro, em fevereiro de 2020, Marcelo marcou nove gols em 46 partidas, média bastante aquém de suas passagens anteriores pelo clube - 21 gols em 36 jogos, na primeira (2007 a 2008), e 24 gols em 57 jogos, na segunda (2014). Nesse mesmo período, o 'Flecheiro' esteve em campo 10 vezes pela Bolívia e anotou nove gols.





O próprio Moreno - chamado em seu país de Marcelo Martins - explicou os motivos pelo qual rende melhor na Bolívia do que no Cruzeiro. "Você tem uma nação que te apoia, que você se sente o Neymar da Bolívia, você se sente com aquela confiança. O César Farias fala que o grupo tem que jogar para o Marcelo Moreno. E isso facilita muito para o atacante", disse, em entrevista à TV Globo em 26 de maio.





Além dos oito gols nas Eliminatórias para a Copa de 2022, Marcelo Moreno marcou um no qualificatório do Mundial de 2018, quatro no de 2014 e sete no de 2010. Ele ainda contabilizou três tentos na Copa América (dois em 2015 e um em 2019) e quatro em amistosos internacionais.