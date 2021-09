Luxemburgo vê Cruzeiro com 'obrigação de ganhar mais 10 jogos' na Série B

Luxemburgo diz que time tem obrigação de ganhar mais 10 jogos (foto: Reprodução/YouTube) Sem citar nomes dos adversários, Vanderlei Luxemburgo afirmou que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar 10 dos 16 jogos restantes da Série B para cumprir a missão de subir à elite do Campeonato Brasileiro. Ele considerou também que as igualdades ante CRB (0 a 0) e Goiás (1 a 1) estavam dentro das projeções da comissão técnica visando ao decorrer do campeonato. Com cinco triunfos, 11 empates e seis derrotas em 22 rodadas, a Raposa ocupa o 14º lugar, com 26 pontos - três a mais que o Vitória, primeiro da zona de rebaixamento (17º), e a 12 do Botafogo, que fecha o G4, com 38.









Nesta terça-feira, o Cruzeiro abriu o placar contra o Goiás aos 17 minutos do segundo tempo, com Thiago, porém cedeu a igualdade praticamente no lance seguinte, em finalização de Elvis. O próximo compromisso da equipe é diante da Ponte Preta - 15ª colocada, com 25 pontos -, às 11h de sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Com a flexibilização das medidas de distanciamento na cidade, o estádio receberá cerca de 6 mil torcedores - 30% da capacidade superior a 18 mil.





Luxemburgo espera que os cruzeirenses apoiem o time no fim de semana. "Prefiro 6 mil torcedores na Arena do Jacaré do que o Mineirão grande e vazio. É convocar o torcedor para que lote o estádio e seja o centroavante da equipe. Temos dois jogos em casa, um fora e depois o outro em casa. É um momento em que a gente precisa evoluir. Temos 10 equipes para conquistar as vitórias, já conversei com os jogadores. Precisamos de paciência, jogar os 90 minutos e ganhar o jogo com a participação do torcedor".





Não basta ao Cruzeiro ganhar somente os 10 jogos citados por Vanderlei. Será necessário somar no mínimo 35 pontos em 48 restantes - quase 73% - para chegar a 61, número que aponta pouco mais de 85% de probabilidade de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Depois da Ponte, a Raposa pegará Operário (casa), Vasco (fora), CSA (casa), Guarani (fora), Brasil de Pelotas (casa), Coritiba (fora), Botafogo (casa), Avaí (fora), Remo (casa), Vila Nova-GO (casa), Londrina (fora), Brusque (casa), Vitória (fora), Sampaio Corrêa (fora) e Náutico (casa).