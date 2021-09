Meta do América é ajustar o setor ofensivo

Terceiro pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro, com 15 gols em 18 jogos, o América coloca esperança nos reforços mais recentes para suprir essa carência no time de Vágner Mancini. O total iguala Atlético-GO, São Paulo e Chapecoense e supera somente Grêmio (12) e Sport (8), ambos na zona de rebaixamento, assim como o Coelho.

Essa estatística tem peso decisivo para o desempenho americano. Com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas, o time mineiro ocupa a 17ª posição, com 18 pontos. A diretoria tem se mexido, ao mesmo tempo em que o treinador vem optando por um esquema agressivo para solucionar o problema – até com quatro atacantes.





Dos últimos cinco reforços, quatro são do setor ofensivo: Fabrício Daniel, Berrío, Chrigor e Zárate. Destes, Berrío e Zárate são os que carregam maiores responsabilidades – por toda a experiência e bagagem internacional. Contratado para ser a estrela do clube mineiro na reta final da temporada, o argentino Zárate, de 34 anos, balançou as redes 136 vezes em 473 jogos na carreira.





Com a chegada dele e a estreia de Berrío, de 30 anos, a disputa no ataque alviverde se torna cada vez mais acirrada. Postulante a uma das vagas, o centroavante Ribamar, de 24 anos, diz que uma das saídas para qualquer atleta garantir seu lugar é ficar acima da média.





“Acredito que aumenta a concorrência com um jogador do nível do Zárate. Ele chega bem. Temos de elevar o nosso nível para também podermos ajudar o América. (Mancini) Tem grandes opções, chegaram mais jogadores. Com os atletas que tínhamos no grupo, a briga já era boa e sadia. Mas acredito que ele sabe a característica de cada um e vê o melhor para a equipe em cada jogo", disse Ribamar.





O jogador começou como titular com Mancini, mas sofreu lesão na sexta partida do comandante pelo clube, em 10 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Atlético, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Recuperado, voltou a ser utilizado no fim de agosto – novamente como titular –, na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, no Independência. Mesmo prestigiado com o técnico, o atacante sabe que Zárate chega para ser titular. Ele avaliou a adaptação do concorrente e elogiou a experiência de Berrío.





"O Zárate é um grande jogador. Chega para acrescentar e ajudar. Cada um vai procurar ajudar ele da melhor forma também. Só o América ganha com isso. O Berrío é um cara vencedor, jogou em grandes clubes, foi campeão várias vezes", afirmou.





PAUSA Ribamar comemorou o tempo de trabalho que teve com a pausa no Brasileirão, com adiamento do duelo contra o São Paulo por causa das partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. Segundo ele, os treinamentos foram importantes para que ganhasse mais ritmo de jogo, já que voltou de lesão recentemente.





"Foi bom para mim (atuar contra o Ceará), fiquei quase dois meses parado. Pude voltar, fazer um bom jogo. E o mais importante é que vencemos. Esse espaço entre as partidas também faz com que eu chegue mais preparado para a próxima", avaliou.





O atacante disputou 23 duelos nesta temporada – sendo oito como titular, e marcou três gols. Ele e seus companheiros voltam a campo sábado, às 16h, no Independência, contra o Athletico, pela 20ª rodada da Série A.





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta