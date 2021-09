Salum vê Zárate como reforço mais importante da história recente do América

Marcus Salum e Mauro Zárate em apresentação oficial no Independência, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, não poupou elogios ao atacante argentino Mauro Zárate, novo reforço do Coelho para a temporada 2021. O dirigente, que participou ativamente das negociações com o atleta, definiu nesta sexta-feira (3), em apresentação do jogador no Estádio Independência, em Belo Horizonte: 'contratação mais importante da história do América, recente'.





"Quando surgiu a oportunidade, todo esse estudo que a gente faz fora de campo, de trazer um atleta do nível do Zárate, nós não pensamos duas vezes. Era a hora de dar esse passo. É a contratação mais importante da história do América, recente. A gente fica muito feliz em poder dar esse presente pra nós e para a torcida", afirmou.





O coordenador de futebol ressaltou o trabalho da diretoria americana, que não operou 'loucuras financeiras' para viabilizar a vinda de Zárate. 'Estávamos esperando achar o jogador certo', disse.





"Temos um trabalho muito organizado dentro do América. Atualmente, todo investimento no futebol tem um controle rígido de toda a equipe financeira. Estava nos nossos planos esse investimento. Não teve nada fora do normal. Estávamos esperando achar o jogador certo", avaliou.





Por fim, Salum voltou a destacar o decisivo papel de Vagner Mancini na contratação de Zárate. Ele também elogiou o novo atacante do Coelho: 'Diferente, obstinado'.





"O Zárate passou a primeira condição, fomos negociando. Concluímos que valia o esforço, do jeito que ele pediu. Quando você traz um jogador, essa conversa do Mancini com o Zárate é fundamental. É para mostrar que os interesses são iguais. Ele quer jogar, e o Mancini quer que ele jogue. Eu trouxe um jogador determinado a ser o que ele foi na carreira. Ele é diferente. Obstinado, quer ganhar".