Reserva de luxo: Sasha vira talismã e ganha elogios de Cuca no Atlético

Eduardo Sasha vem sendo decisivo para o Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) O atacante Eduardo Sasha se tornou um 'talismã' do técnico Cuca no Atlético. Nas últimas partidas, o jogador saiu do banco de reservas para contribuir diretamente em resultados positivos da equipe pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos nove jogos, ele contribuiu com um gol e três assistências.





Nos jogos em que saiu do banco de reservas, somou 142 minutos em campo (contabilizando acréscimos) e participou de quatro gols, um a cada 35m30s. Desta forma, conquistou a confiança do técnico Cuca e arrancou elogios do comandante.

"O Sasha tem até menos de 30 minutos por partida. É um cara muito importante, é inteligente, ocupa um espaço do campo que incomoda o adversário, naquela função do '9' que vem armar. Ele tem um toque de bola refinado, se preocupa com a parte tática. É um cara que você não abre mão, mesmo tendo todos os outros", disse o treinador, após o empate com o Bragantino, quando o atacante deu assistência para o gol marcado pelo estreante Diego Costa.

Na temporada, Sasha entrou em campo 32 vezes, sendo apenas oito como titular. Mesmo com poucas chances de começar jogando, o atacante não demonstrou desânimo. Para Cuca, o jogador entendeu que pode ser importante para a equipe mesmo atuando menos tempo.

"Às vezes você não precisa jogar os 90 minutos para ser protagonista. O Sasha jogou pouco e foi protagonista, dando passe para o gol depois de uma jogada individual", completou o treinador.

Comprado pelo Atlético junto ao Santos no ano passado, Eduardo Sasha soma 68 jogos com a camisa do Atlético: são 12 gols e seis assistências pelo clube.