Araxá Esporte anuncia novos nomes para a Segunda Divisão do Mineiro

O Araxá Esporte Clube apresentou oficialmente, nesta terça-feira (31/8), novos reforços que vão compor o time no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão (Terceirona). A estreia da equipe do Alto Paranaíba é contra o Uberaba Sport, no próximo dia 11 de setembro às 15h, no Estádio Fausto Alvim, em Araxá.

Entre os destaques apresentados está a contratação do meia-atacante Jajá, ex-jogador do Cruzeiro, com passagens por diversas equipes do interior mineiro como Ipatinga, Tupi e Guarani de Divinópolis e por times do futebol nacional, entre eles Náutico-PE, Vitória-BA e Bahia-BA. O atleta atuou também fora do país em equipes de Portugal, China e Japão.