Galo busca 'título' do turno, que maioria dos campeões brasileiros ganhou

Diego Costa e Hulk são esperança para o Atlético sair da fila no Brasileirão (foto: Pedro Souza/Atlético) Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético está próximo de garantir o simbólico título do turno da competição. Com 39 pontos, o alvinegro precisa de um triunfo sobre o Grêmio - confronto ainda sem data definida - para fechar a primeira metade da Série A como a melhor equipe do torneio.





Com 39 pontos, o Atlético só pode ser ultrapassado no 1° turno do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. O Rubro-Negro soma 31 pontos, mas tem ainda três jogos a fazer. Para ficar à frente do Galo, o time carioca precisa vencer as partidas (Grêmio e Athletico-PR como visitante, e Atlético-GO em casa), e torcer para a equipe do técnico Cuca no máximo empatar o jogo derradeiro.

Para o técnico Cuca, a campanha do Atlético tem que ser valorizada. No entanto, o treinador afirma que ganhar o turno só teria valor se o campeonato acabasse agora.

"Se tivesse um turno só o campeonato, né? Agora começa tudo de novo, volta o campeonato inteiro. Lógico, com o gostinho de quero mais. Mas demos uma arrancada fantástica e isso tem que ser valorizado", disse o treinador.

Na história

Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos, só cinco times que venceram o turno não fecharam a competição com o título. Entre eles, o Atlético, de Cuca, em 2012.

Naquela ocasião, o Galo fechou o turno com 43 pontos, um a mais que o Fluminense. O Atlético, no entanto, perdeu força no returno e terminou a competição com 72 pontos, cinco a menos que o Tricolor.

Para voltar a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Atlético trabalha com projeções. Nos estudos do clube estão campanhas "isoladas", como do Cruzeiro, em 2014 (80 pontos), do Corinthians, em 2015 (81 pontos), Palmeiras, em 2016 (80 pontos), e Flamengo, em 2019 (90 pontos), além das edições mais equilibradas, com campeões somando pontuações inferiores.





"Você dirige na pontuação que se tem, faz cálculos em cima dos 114 pontos que são disputados ao longo do campeonato e faz um cálculo aproximado do que você precisa pra ser campeão, pegando as últimas estatísticas. Às vezes dá uma destoada. Em 2016, por exemplo, com 80 pontos, o Palmeiras foi campeão quando eu estava lá. Teve anos que com 72, 73 pontos, saiu campeão. Então, você faz esses cálculos. E nesse aspecto, a gente está muito bem", completou.

Caso repita a pontuação do primeiro turno (sem contar o jogo com o Grêmio) no returno, o Galo fechará a competição com 78 pontos. Com este número, o Alvinegro só não seria campeão em quatro edições das 15 realizadas com 20 clubes.

Times que ganharam o turno e campeões ao fim da temporada

2003 - Cruzeiro - Cruzeiro

2004 - Santos - Santos

2005 - Corinthians - Corinthians

2006 - São Paulo - São Paulo

2007 - São Paulo - São Paulo

2008 - Grêmio - São Paulo

2009 - Internacional - Flamengo

2010 - Fluminense - Fluminense

2011 - Corinthians - Corinthians

2012 - Atlético - Fluminense

2013 - Cruzeiro - Cruzeiro

2014 - Cruzeiro - Cruzeiro

2015 - Corinthians - Corinthians

2016 - Palmeiras - Palmeiras

2017 - Corinthians - Corinthians

2018 - São Paulo - Palmeiras

2019 - Flamengo - Flamengo

2020 - São Paulo - Flamengo