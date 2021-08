Após rodada, Cruzeiro vê risco de queda e chance de acesso caírem

Cruzeiro tem 0,10% de chance de ser campeão da Série B (foto: (Foto: Lucas Figueiredo/CBF))





O Cruzeiro ficou no 0 a 0 com o CRB, no domingo, no estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada da Série B. O resultado deixou o time celeste mais longe do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas o risco de rebaixamento para a terceira divisão também caiu. Os cálculos foram feitos pelo Departamento de Matemática da UFMG.









A distância da Raposa para o G4 da Série B aumentou em relação à última rodada, passando de 9 para 10 pontos. Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com 25 pontos. O Botafogo é o quarto, com 35.





De acordo com a UFMG, a probabilidade de o Cruzeiro subir passou de 2,3% na rodada anterior para 1,8%. A universidade calcula que um clube com 63 pontos tem mais de 97,7% de chances de conseguir o acesso. Para chegar a esta pontuação, o time celeste precisa de 38 pontos em 17 jogos.





O risco de queda para a Série C é maior do que a chance de acesso. De acordo com a UFMG, a probabilidade de o Cruzeiro disputar a terceira divisão em 2022 é de 12%. Na rodada anterior, era de 12,5%. Hoje, o Londrina abre o Z4, com 21 pontos. Com 45, a probabilidade de queda é de apenas 4,7%. Para atingir essa pontuação, o time celeste precisa de mais 20 pontos.





CHANCE DE ACESSO (UFMG)





1- CORITIBA: 72.8%

2- GOIÁS: 64.4%

3- CRB: 55.8%

4- BOTAFOGO: 49.2%

5- SAMPAIO CORRÊA: 37.1%

6- GUARANI: 23.9%

7- NÁUTICO: 23.5%

8- AVAÍ: 22.7%

9- OPERÁRIO: 19.4%

10- VASCO DA GAMA: 15.8%

11- CSA: 7.0%

12- REMO: 3.5%

13- BRUSQUE: 1.9%

14- CRUZEIRO: 1.8%





RISCO DE REBAIXAMENTO (UFMG)





1- CONFIANÇA: 94.9%

2- BRASIL DE PELOTAS: 91.8%

3- VITÓRIA: 54.7%

4- LONDRINA: 46.0%

5- VILA NOVA: 37.8%

6- PONTE PRETA: 32.3%

7- BRUSQUE: 13.6%

8- CRUZEIRO: 12.0%

9- REMO: 8.8%

10- CSA: 4.7%

11- VASCO DA GAMA: 1.3%