Ex-Cruzeiro fecha com o Milan em negócio que pode superar R$ 48 milhões

O atacante Júnior Messias, de 30 anos, acertou transferência para o Milan, da Itália, nesta terça-feira. Com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro entre 2009 e 2011, ele foi cedido pelo Crotone, também da Itália. Pelo empréstimo, o clube rossonero pagou 2,6 milhões de euros (cerca de R$ 15,8 milhões).

Júnior Messias foi anunciado como reforço do Milan nesta terça-feira

De acordo com a imprensa italiana, os valores poderão alcançar até R$ 48,6 milhões, já que o Milan terá a opção de comprar os direitos econômicos do atacante brasileiro ao fim do acordo de empréstimo. O valor fixado em contrato é de 5,4 milhões de euros (R$ 32,8 milhões).