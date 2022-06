Mãe do ex-goleiro Aranha, Benedita Duarte, morre no Sul de Minas

Benedita deixa quatro filhos e uma neta (foto: Enviada pela família)

Morreu, no início da madrugada de terça-feira (21/06), Benedita Duarte Costa, mãe do ex-goleiro Aranha. Benedita tinha 71 anos e estava internada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, onde tratava de um câncer.