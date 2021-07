Em BH, Atlético e Flamengo fazem jogo de favoritos ao título brasileiro

Junior Alonso está de volta ao Atlético após a Copa América (foto: Pedro Souza/Atlético) candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Cuca recebe o atual bicampeão Flamengo, no Mineirão. A bola rola às 19h, em duelo válido pela décima rodada da competição. O Atlético terá, na noite desta quarta-feira, um dos maiores desafios da temporada 2021 até aqui. Em confronto que opõe doisao título do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Cuca recebe o atual bicampeão Flamengo, no Mineirão. A bola rola às 19h, em duelopela décima rodada da competição.





"É um confronto direto. Temos que ganhar os três pontos, estamos em casa, vai ser um jogo difícil, mas desde segunda estamos nos preparando para o jogo. Temos que defender bem, atacar bem, completar a finalização e respeitar o rival. Sempre tem um sabor muito bom ganhar de times grandes, como o Flamengo", projetou o atacante Jefferson Savarino.





Mudanças no Atlético





Cuca terá de modificar a equipe que venceu o Cuiabá no último domingo, na Arena Pantanal. "Cérebro" do time, o meia Nacho Fernández sofreu um estiramento na parte posterior da coxa esquerda e não poderá jogar o clássico nacional. O argentino corre contra o tempo para enfrentar o Boca Juniors nas próximas terça-feiras, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.





A vaga de Nacho pode ser ocupada por um outro estrangeiro: Eduardo Vargas. O atacante chileno se reintegrou ao elenco alvinegro nessa segunda-feira, após ser eliminado pelo Brasil nas quartas de final da Copa América. Outras alternativas são o volante Jair, o meia Hyoran e o ponta Marrony.









Na defesa, o Atlético será reforçado pelo paraguaio Junior Alonso, outro eliminado da competição de seleções sul-americanas. O zagueiro deve formar dupla com Igor Rabello. Nesse cenário, Réver, titular nos últimos jogos, voltaria ao banco de reservas.





Flamengo reforçado





O poderoso Flamengo vive momento de instabilidade, com pressão crescente sobre o técnico Rogério Ceni. A derrota no Fla-Flu do último fim de semana fez as cobranças sobre a comissão aumentarem.





Para o jogo contra o Atlético, o treinador terá dois reforços importantes: o lateral-direito chileno Isla e o meia uruguaio Arrascaeta, ambos eliminados da Copa América. Eles substituirão, respectivamente, Matheuzinho e o suspenso Vitinho. Reserva, o volante paraguaio Piris da Motta também se torna opção após participar do torneio continental.





Por outro lado, o time rubro-negro ainda não pode contar com dois titulares: o meia Everton Ribeiro e o centroavante Gabigol, à disposição da Seleção Brasileira, finalista da Copa América.





ATLÉTICO X FLAMENGO





Atlético

Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Matías Zaracho; Savarino, Vargas (Hyoran, Jair ou Marrony) e Hulk

Técnico: Cuca





Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gomes, Michael e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro

Técnico: Rogério Ceni





Motivo: 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 7 de julho de 2021, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)





Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)