América visita o Fortaleza por terceira vitória consecutiva na Série A

Para manter 'embalo' na Série A, América almeja vitória diante do Fortaleza (foto: João Zebral/América) Em franca ascensão, o América visita o Fortaleza nesta quarta-feira (7), às 18h, em partida válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o Coelho buscará sua terceira vitória consecutiva, para engrenar de vez na tabela de classificação.





Há quatro jogos sem perder, o América vem de duas vitórias - contra Bahia (4 a 3) e Santos (2 a 0), nesta ordem. Sob o comando de Vagner Mancini, o Coelho tem adotado um estilo de jogo um pouco mais conservador, reativo, que prioriza a consistência defensiva e explora os contra-ataques para ameaçar o gol adversário. Dos últimos seis gols marcados pela equipe mineira, três saíram em jogadas deste tipo.





O América é o 15° colocado do Brasileirão, com nove pontos em nove jogos - duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Se superar o Fortaleza, a depender das combinações de outros resultados da rodada, o Coelho pode alcançar a 11ª posição e entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.





Momento do rival





O Fortaleza vem de derrota no Brasileirão. No sábado (3), em Curitiba, a equipe cearense foi superada pelo Athletico Paranaense por 2 a 1. O duelo foi parelho em finalizações (16 a 15 para o Furacão), mas o time nordestino teve mais posse de bola (59%) e esteve próximo de deixar o Sul do país com um resultado melhor.





Mesmo com a derrota sofrida diante do vice-líder do campeonato, o Fortaleza faz um ótimo início na Série A. A equipe ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, com 15 pontos em nove jogos - quatro vitórias, três empates e duas derrotas.





No geral, o Leão do Pici vive excelente momento. O time avançou na Copa do Brasil ao superar o rival Ceará, em junho, e enfrentará o CRB nas oitavas de final do torneio.





Desde a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Pici tem uma ideia de jogo propositiva. A equipe busca controlar as ações a partir do domínio da posse de bola e, quando não a tem, pressiona o adversário em zonas avançadas para recuperá-la. Predominantemente, o Fortaleza atua em um 3-5-2, com participação intensa dos alas no momento ofensivo.





Baixas e dúvidas





O Fortaleza tem duas dúvidas para o confronto. O volante Matheus Jussa se recupera de uma lesão no ombro, enquanto o atacante e artilheiro Wellington Paulista se recupera de um edema na panturrilha direita.





Por outro lado, no América, a tendência é que o técnico Vagner Mancini repita a escalação que superou Bahia e Santos nas últimas rodadas. Após a vitória sobre o Peixe, no sábado (3), o treinador fez muitos elogios ao desempenho da equipe e reafirmou ter encontrado a 'formação ideal' para o momento.





O Coelho tem quatro ausências para o duelo: o lateral-esquerdo Marlon e os atacantes Kawê e Ademir seguem em tratamento de lesões no departamento médico. Com indisposição, o meia-atacante Bruno Nazário foi preservado da viagem para o Ceará.





FORTALEZA X AMÉRICA





Fortaleza





Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ederson, Felipe, Lucas Crispim, Matheus Vargas; David e Robson.





Técnico: Juan Pablo Vojvoda





América





Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Juninho Valoura, Zé Ricardo, Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Rodolfo e Ribamar.

Técnico: Vagner Mancini





Motivo: 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 7 de julho de 2021, às 18h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Transmissão: Premiere