Copa do Brasil: Cruzeiro enfrenta Juazeirense em busca de vaga nas oitavas

Felipe Conceição ganhou apenas um dos últimos cinco jogos (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O Cruzeiro tem ligeira vantagem sobre a Juazeirense na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no Norte da Bahia, pela partida de volta da terceira fase. Na ida, o clube celeste venceu por 1 a 0, no Mineirão, gol do atacante Bruno José.









O tropeço contra o CRB ficou marcado por uma irritação do atacante Rafael Sobis após ser substituído por Stênio pelo técnico Felipe Conceição. Conforme relato da repórter Maria Cláudia Bonutti na transmissão do canal Premiere, o camisa 10 da Raposa esbravejou ao deixar o gramado: “Tirar quem está jogando bem? Só pode estar de sacanagem comigo”.





Ao comentar o episódio na entrevista coletiva, Conceição disse que a hierarquia entre jogador e treinador precisava ser respeitada. “A gente não aceita nenhum tipo de adversidade interna. Não tenho mais nada para dizer, mas com certeza vão ser tomadas medidas”.





O desentendimento aparentemente foi contornado, já que Sobis viajou à Bahia com a delegação. Contudo, a titularidade é uma incógnita, visto que Conceição estuda retomar o esquema habitual com três volantes. Se isso acontecer, o veterano de 35 anos pode perder a posição para Guilherme Bissoli, enquanto Matheus Barbosa voltaria a formar trio com Adriano e Rômulo. Na defesa, Weverton deve jogar ao lado de Ramon.





Quanto às ausências, o zagueiro Joseph e o volante Flávio jogaram a Copa do Brasil pelo América e por isso não podem entrar em campo a serviço do Cruzeiro. Por sua vez, o goleiro Lucas França, que falhou na derrota para o CRB, nem sequer viajou ao Nordeste. O reserva de Fábio será Vitor Eudes.





Caminhada





Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, o Cruzeiro teve até o momento atuações modestas na edição de 2021. Além da vitória por 1 a 0 sobre a Juazeirense, ganhou do América-RN (1 a 0), em jogo único da segunda fase, e empatou por 1 a 1 com o São Raimundo-RR, na estreia. Os três oponentes estão na Série D do Brasileiro.





Premiação





Por ter chegado à terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro faturou R$4,2 milhões em premiação. Caso vá às oitavas de final, embolsará R$2,7 milhões e acumulará um total de R$6,9 milhões. A quantia seria suficiente para cobrir dois meses de folha salarial do elenco.





Regulamento





O regulamento da Copa do Brasil de 2021 é semelhante ao das três edições anteriores: não há a regra do gol qualificado fora de casa. Isto é, se o Juazeirense vencer por 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3 (...), a definição da classificação às oitavas será mediante cobranças de pênaltis.





Sequência





O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil é livre. Isso significa que o Cruzeiro, em uma eventual confirmação da vaga, poderá encarar qualquer rival, inclusive os representantes do país na Copa Libertadores.





JUAZEIRENSE X CRUZEIRO





JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Mineiro, Eduardo e Daniel; Waguinho, Sapé, Patrik e Clebson; Kesley e Tony Galego

Técnico: Carlos Rabello





CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Guilherme Bissoli (Rafael Sobis)

Técnico: Felipe Conceição





Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil





Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro-BA





Data: quarta-feira, 9 de junho de 2021





Horário: 19h





Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)





Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)





Transmissão: Premiere e SporTV