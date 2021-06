Atlético: de novo titular, Zaracho se destacou com assistência e desarmes

Zaracho foi fundamental para a vitória do Atlético sobre o Sport (foto: Pedro Souza/Atlético) destaques da vitória do Galo sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no último domingo, em duelo pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos apareceu bem na marcação, criação de jogadas e foi o autor da assistência para o gol de Hulk. Depois de 39 dias, o meio-campista Matías Zaracho voltou ao time titular do Atlético. O argentino aproveitou a chance dada pelo técnico Cuca e foi um dosda vitória do Galo sobre o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no último domingo, em duelo pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 23 anos apareceu bem na marcação, criação dee foi o autor da assistência para o gol de Hulk.





No ataque, o meio-campista foi fundamental para o triunfo alvinegro. Foi dele a assistência para Hulk marcar o único gol da partida. Além desse lance, Zaracho teve outro passe decisivo no confronto, quando encontrou Nacho Fernández livre na entrada da área. O compatriota, no entanto, finalizou para fora.

Na defesa, Zaracho foi um dos grandes nomes do Atlético. O jogador foi o líder de desarmes na partida, com seis roubadas de bola. Além disso, foram duas interceptações.

Zaracho foi titular contra o Sport em função da ausência de vários jogadores convocados. Antes, a última partida em que o meio-campista começou jogando foi na vitória sobre o América de Cáli-COL, por 2 a 1, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores (27 de abril). Naquele dia, ele sofreu uma entorse no tornozelo direito.

Depois da recuperação, o argentino voltou ao time em 19 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela 5ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores. De lá para cá, foram cinco partidas como reserva até a chance na equipe titular.

Zaracho deve ser mantido na equipe para o duelo de volta da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 19h, contra o Remo, no Mineirão. Durante a semana, Cuca vai avaliar o nível de desgaste dos jogadores para decidir quem vai iniciar contra o Remo. O treinador poderá contar com jogadores que desfalcaram o time nas duas últimas partidas por terem sido convocados.





São eles: os laterais Guga e Guilherme Arana (Seleção Brasileira Olímpica), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meio-campista Alan Franco (Equador) e os atacantes Jefferson Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile). Se serão utilizados diante do Remo ou não, tudo depende da avaliação física e técnica da comissão de Cuca.

O atacante Keno, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, também pode ser acionado.