Cavichioli atribui momento do América ao coletivo e afirma: 'Qualidade tem'

Cavichioli atribiu má fase ao time como um todo (foto: Reprodução/TV Coelho) momento na temporada. São cinco jogos sem vitórias e sem marcar gols. Nesta segunda-feira, o goleiro Matheus Cavichioli, de 34 anos, falou sobre alguns fatores que ele acredita serem importantes para o time se recuperar e voltar a vencer. O América não vive seu melhorna temporada. São cinco jogos sem vitórias e sem marcar gols. Nesta segunda-feira, o goleiro Matheus Cavichioli, de 34 anos, falou sobre algunsque ele acredita serem importantes para o time see voltar a vencer.









“A gente ficar achando motivo, vamos estar culpando alguma coisa, achando culpados. O que a gente menos precisa é isso, achar culpados. Quando nós ganhamos, vence todo mundo. Quando a gente perde, perde todo mundo. Não existe um motivo. ‘Ah, está faltando isso ou aquilo, é culpa de um ou de outro’, acho que assim nós estamos sendo, acima de tudo, desrespeitosos um com o outro. É a ineficiência geral de todos nós. Não tem um ou outro. Não é porque o ataque não faz gol que alguém da defesa pode ir lá e fazer o gol".





O goleiro afirmou que a defesa também pode contribuir mais com o ataque e ressaltou que o individual aparece quando o coletivo está bem. “Então nós sempre trabalhamos muito o nós e dessa vez não foge disso. Se nos defendemos muito bem, é muito pela ajuda do pessoal da frente. Já que o pessoal da frente está se dedicando bastante, a turma de trás vai procurar se dedicar para ajudar eles na parte ofensiva. Motivo é muito vago. É a equipe toda, somos todos nós. Quando todos melhorarmos esse coletivo o individual vai aparecer e as coisas vão começar a acontecer de novo.”





Para a disputa da Série A, o América manteve seus principais jogadores – perdeu apenas o zagueiro Messias para o Ceará, e ainda trouxe 11 reforços. Com isso, Cavichioli acredita ser mais importante treinar a parte psicológica do que fundamentos, pois a ‘qualidade tem’.





“É o momento de trabalhar até mais uma parte psicológica do que a parte de fundamentos por essa maratona de jogos que estamos. Grandes jogos, contra boas equipes. É mais cabeça. Precisamos ter a cabeça no lugar e a tranquilidade. Tudo que foi feito na Série B do ano passado ainda está aqui dentro. Os jogadores são os mesmos e ainda tiveram algumas peças que incorporam a equipe. A qualidade está aqui, é só botar para fora. A comissão está trabalhando muito para isso. O treinamento de hoje foi muito bom, todos se dedicando. É o momento de não deixar a desconfiança entrar no vestiário. Vamos estar nos blindando muito para isso”, explicou.





O jogador ainda disse que o início está aquém do que o grupo esperava e ressaltou a importância dos atletas manterem a calma e a tranquilidade nesse momento.





“Esperamos uma melhora, precisamos melhorar, sabemos disso. Concordamos com toda a crítica que está sendo feito. O primeiro de tudo é aceitar essas críticas porque, mais do que ninguém, nós temos essa autocrítica e sabemos que não estamos fazendo o suficiente para conquistarmos as vitórias e convertemos as oportunidades em gol. É manter, principalmente, os pés no chão e a cabeça no lugar. Se deixarmos o desespero bater na nossa porta, aí que as coisas não vão andar mesmo. Apesar de não ter muito tempo para ter calma, precisamos nesse curto espaço de tempo, ter uma tranquilidade.”





Cavichioli é titular absoluto do América e atuou em 19 dos 20 jogos do time na temporada. O goleiro e seus companheiros voltam a campo contra o Criciúma na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou em um empate sem gols. Por isso, se quiser se classificar sem depender dos pênaltis, o Coelho precisará vencer no tempo normal.