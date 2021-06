Cruzeiro: Pastana explica situação de Marcinho, que segue na mira do CSA

Marcinho não tem participado dos treinos comandados por Felipe Conceição (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) importantes para tomar. A primeira delas será em relação ao futuro do meia Marcinho, de 25 anos. Afastado dos treinos comandados pelo técnico Felipe Conceição, o jogador não quer permanecer na Toca da Raposa II. Novo diretor de futebol do Cruzeiro, Rodrigo Pastana tem pela frente decisõespara tomar. A primeira delas será em relação ao futuro do meia Marcinho, de 25 anos. Afastado dos treinos comandados pelo técnico Felipe Conceição, o jogador não querna Toca da Raposa II.









“Estávamos negociando a ida dele para o CSA. Quando o próprio agente ouviu boatos de que eu viria para cá, pediu para esperar um pouco, falaria com o atleta, eu também precisava chegar aqui, conversar com o Felipe, saber os motivos do afastamento, mas não o fiz ainda. Não posso responder isso ainda”, disse Pastana.





Marcinho pediu para deixar o Cruzeiro após não ser relacionado para a estreia do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, no último dia 28. De acordo com o presidente do CSA, Rafael Tenório, o clube alagoano segue interessado na contratação do meia, mas aguarda que ele resolva a rescisão de contrato com a Raposa.





Primeiro reforço do Cruzeiro para a temporada, Marcinho foi anunciado em 12 de fevereiro, mesma data em que chegou a Belo Horizonte. O jogador, que era a esperança do clube para resolver os problemas no meio-campo, chamou atenção após boa Série B pelo Sampaio Corrêa, em 2020. Em sua passagem pela Toca, no entanto, ele não conseguiu repetir boas atuações.





Com a camisa celeste, Marcinho entrou em campo 12 vezes - oito com titular e quatro como reserva. Ele marcou um gol na vitória do Cruzeiro sobre a URT, por 2 a 0, pelo Campeonato Mineiro.





Se confirmar a transferência, Marcinho será o segundo jogador contratado em 2021 a deixar o Cruzeiro. Antes dele, Alan Ruschel acertou transferência para o América em troca envolvendo o volante Flávio.