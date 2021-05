'Data Fifa' desfalca Atlético de cinco jogadores; veja opções de Cuca

Savarino (esquerda), Arana (centro) e Guga (direita, ao fundo) desfalcam Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) convocações na 'Data Fifa' entre esta e a próxima semana. O lateral-direito Guga, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os atacantes Jefferson Savarino e Eduardo Vargas ficarão de fora dos jogos contra Remo e Sport. Com tantas ausências, quais são as opções do técnico Cuca? O Atlético terá cinco desfalques porna 'Data Fifa' entre esta e a próxima semana. O lateral-direito Guga, o zagueiro Junior Alonso, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e os atacantes Jefferson Savarino e Eduardo Vargas ficarão de fora dos jogos contra Remo e Sport. Com tantas ausências, quais são as opções do técnico Cuca?









Remo x Atlético - quarta-feira, às 19h, no Baenão, em Belém, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Sport x Atlético - domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro





"Agora, é dar oportunidade a outros. Eu não me queixo. Acho que oportunidade sempre é um fato bom, positivo, para aqueles que estão sendo menos utilizados poderem mostrar trabalho também", afirmou o treinador, que estuda a possibilidade de poupar alguns atletas no confronto mata-mata.





As laterais





Guga e Arana foram convocados para amistosos da Seleção Olímpica, que se prepara para os Jogos de Tóquio. O Brasil enfrenta Cabo Verde e o time sub-24 da Sérvia, em Belgrado, em 5 e 8 de junho. É possível que a dupla desfalque o Atlético também na partida de volta contra o Remo, marcada para o dia 10.





Não há muitas dúvidas sobre os substitutos de Guga e Arana no Atlético. Na direita, Mariano voltará a ganhar oportunidades. Na esquerda, Dodô assume o posto.





A zaga





Junior Alonso foi convocado para defender a Seleção Paraguaia em partidas das rodadas sete e oito das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. A equipe Albirroja encara Uruguai e Brasil, nos dias 3 e 8 de junho.





A tendência é que Cuca opte por Réver na vaga de Alonso para formar dupla de zaga com Igor Rabello. Outra alternativa é Gabriel. Bueno e Micael também são opções para a zaga, mas não devem iniciar os jogos.





O ataque





Savarino vai defender a Venezuela nos confrontos com Bolívia e Uruguai, em 3 e 8 de junho, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Já Vargas foi chamado pela Seleção Chilena para enfrentar Argentina e Bolívia, nas mesmas datas, pela mesma competição.





É o setor do campo mais desfalcado no Atlético atualmente. Além da dupla convocada, Cuca pode não contar com os lesionados Keno (problema muscular na coxa esquerda) e Eduardo Sasha (tendinite no pé esquerdo). Diego Tardelli deixou de ser opção, já que não terá o contrato - que se encerra nesta segunda-feira - renovado.





Se Cuca quiser manter a formação 4-3-3, o jovem Sávio, de 17 anos, é a principal opção para o trio de ataque que conta com Hulk, centralizado, e Marrony, pelo lado esquerdo. O meia Hyoran também desponta como possibilidade, uma vez que já atuou no setor.





Cuca também pode reforçar o meio-campo e mudar a formação. Dessa maneira, as alternativas aumentam. Além de Hyoran, podem jogar no setor Jair, Matías Zaracho, Nathan e Dylan.