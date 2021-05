Atletas de Contagem se classificam para o Pan-Americano

O Projeto Trampolim de Contagem conta com o patrocínio de empresas privadas, por meio da Lei de incentivo ao esporte (foto: Evandro Parreiras/Divulgação)

Cinco atletas da ginástica de trampolim, que fazem parte de um projeto social em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram classificados para a disputa do Campeonato Pan-Americano da modalidade, que vai ocorrer entre os dias 4 e 13 de junho, no Rio de Janeiro.

Maria Eduarda Damasceno, Ana Luiza Soares e Jennifer Lopes, da categoria júnior, e Luara Rezende e Vinícius Celestino, da categoria sênior, conseguiram a pontuação para a disputa do Pan-Americano.

Em 29 de abril, os atletas da equipe principal participaram da seletiva realizada no Centro Social Urbano (CSU Eldorado), organizada e acompanhada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).



Por causa da pandemia, os árbitros avaliaram as performances dos atletas de forma remota.

O campeonato será realizado no Parque Olímpico da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As disputas da ginástica artística ocorrem entre 4 e 6 de junho, enquanto as de ginástica rítmica e de trampolim estão agendadas para 11 e 13 do mesmo mês.

O Projeto Trampolim

O Projeto Trampolim é desenvolvido pela Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, há quase 20 anos e tem parceria com a iniciativa privada.

Os jovens do projeto têm conseguido bons resultados ao longo dos anos, sendo medalhistas em vários campeonatos nacionais e internacionais.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Rubens Macedo, a prática da ginástica de trampolim em Contagem é um exemplo de educação cívica e social.

“Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, os jovens, apoiados pelos técnicos e professores, tiveram coragem, organização, criatividade e disciplina para continuarem os treinamentos. Com certeza, nossos atletas vão alcançar boas colocações no Campeonato Pan-Americano”, disse.

De acordo com a diretora Cristina Trópia, o Projeto Trampolim de Contagem é fruto de um trabalho de anos de dedicação que cuida, investe e prepara meninos e meninas.

“Esse reconhecimento significa muito para os atletas. A nossa equipe técnica tem se empenhado muito. Técnicos e fisioterapeuta têm se dedicado bastante, por isso fico muito feliz com a convocação e com o reconhecimento”, finalizou.

Os pais interessados em inscrever as crianças de 5 a 12 anos no projeto devem entrar em contato por meio do WhatsApp: (31) 3392-4872.