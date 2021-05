Na estreia do Cruzeiro, Felipe Conceição pode optar por volante

O meio-campista Flávio é um dos cotados para começar jogando em Aracaju: se ele entrar, Adriano deixaria o time (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





No setor de defesa, a tendência é que Joseph, ex-Coelho, assuma a vaga de Weverton, que encerrou o Campeonato Mineiro como titular. Ele deverá formar dupla com Ramon na capital sergipana. Dos 22 jogadores relacionados pelo treinador para esse duelo, oito são formados nas categorias de base, o que equivale a 36% do total.





Foram convocados os laterais-esquerdos Kaiki e Matheus Pereira; os zagueiros Paulo e Weverton; o volante Adriano; o meia Marco Antônio, além do atacante Stênio. Matheus Pereira é figura certa no time titular do Cruzeiro, enquanto Adriano disputa vaga com Flávio, de 20 anos.





Na zaga e no meio-campo, Felipe Conceição convocou Paulo e Marco Antônio em detrimento de jogadores mais experientes, casos de Eduardo Brock e Marcinho. Ambos foram contratados no início desta temporada, após a chegada do treinador, mas nem sequer viajaram para Sergipe.





Além de Flávio e dos atletas formados na Toca da Raposa I, o grupo que inicia a Série B reúne outras quatro opções sub-23: o volante Matheus Neris (22 anos) e os atacantes Aírton (22), Bruno José (23) e Guilherme Bissoli (23).





A tendência, porém, é que o time titular – pelo menos para esse confronto inicial na Segunda Divisão – seja formado majoritariamente por nomes com mais experiência. O provável Cruzeiro para o jogo contra o Confiança tem Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Flávio (Adriano), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Aírton e Rafael Sóbis.





O zagueiro Paulo e o meia Marco Antônio, que chegaram a ser incluídos entre os jogadores negociáveis do grupo celeste, surpreendentemente integram a relação. Depois de desempenho destacado na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, em jogo-treino realizado na Toca da Raposa II, no sábado, a dupla volta a ficar à disposição do técnico Felipe Conceição.