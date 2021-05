'Sendo sincero, se tiver uma oportunidade de sair e se o Cruzeiro não me quiser aqui, eu não posso fazer nada', disse o atacante (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)



Aos 33 anos, e sem espaço com o técnico Felipe Conceição, o atacante Marcelo Moreno já admite deixar o Cruzeiro, caso não receba chances após retornar dos jogos da Seleção Boliviana. Ele vai disputar partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo e depois participará da Copa América. Ao todo, ficará cerca de 40 dias longe da Toca da Raposa II.



LEIA MAIS 07:04 - 27/05/2021 Cruzeiro iniciará Série B com mais de 35% dos relacionados formados na base

07:09 - 26/05/2021 Justiça condena Cruzeiro a pagar mais de R$ 230 mil ao zagueiro Cacá

13:02 - 25/05/2021 Cruzeiro: dos estreantes de 2020, só há dois titulares



Aos 33 anos, e sem espaço com o técnico Felipe Conceição, o atacante Marcelo Moreno já admite deixar o Cruzeiro, caso não receba chances após retornar dos jogos da Seleção Boliviana. Ele vai disputar partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo e depois participará da Copa América. Ao todo, ficará cerca de 40 dias longe da Toca da Raposa II.

"Sendo sincero, se tiver uma oportunidade de sair e se o Cruzeiro não me quiser aqui, eu não posso fazer nada. Eu tenho que pensar no meu futuro, na minha carreira", disse. "O dia que eu for sair, é que alguém do Cruzeiro não me quer mais", acrescentou.





Moreno voltou ao Cruzeiro em 2020. Na temporada passada, participou de 32 jogos e marcou três gols. Nesta, atuou em apenas cinco jogos com a camisa celeste e marcou um gol. Ele ainda não conseguiu mostrar seu melhor futebol no retorno ao time da Toca. Por causa disso, foi preterido pela comissão técnica.





"Eu não estou acostumado a ficar de fora, mas em nenhum momento eu vou fazer corpo mole ou contaminar o grupo", garantiu, em entrevista TV Globo.





Na Seleção Boliviana, Marcelo Moreno disputou três jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e marcou três gols. "Meu maior sonho agora é levar a Bolívia para o Mundial. E depois já emendo com a Copa América", afirma.





Ele analisou quais seriam as diferenças entre clube e seleção. "Você tem uma nação que te apoia, que você se sente o 'Neymar da Bolívia', você se sente com aquela confiança. O César Farias (técnico) fala que o grupo tem de jogar para o Marcelo Moreno. E isso facilita muito para o atacante", disse.





Se Moreno está mais perto da saída, no processo de renovação do grupo o Cruzeiro oficializou ontem a contratação do lateral-direito Klebinho, de 22 anos. Ele foi emprestado pelo Flamengo até o fim desta temporada.





O vínculo do jogador com o rubro-negro vai justamente até dezembro de 2021. A partir daí, se ele seguir na Toca da Raposa II, o clube carioca manterá 20% dos direitos econômicos.

Klebinho está em Belo Horizonte desde o início da semana para realização de exames médicos e cumprimento de medidas sanitárias em função da pandemia de coronavírus.





Seleções

Natural do Rio de Janeiro, o jovem lateral-direito foi revelado pelo Flamengo e passou por Seleções Brasileiras de base. Em 2013, disputou o Sul-Americano da categoria Sub-15. Já em 2015, foi ao Sul-Americano e ao Mundial Sub-17. Na temporada seguinte, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com o rubro-negro.





Ele tem sete apresentações pelo profissional do Flamengo, com jogos nas temporadas 2017 (1), 2018 (4) e 2019 (2). Entre 2019 e 2020, defendeu o Tokyo Verdy do Japão e realizou 31 partidas, sendo 13 no primeiro ano e 18 no segundo.





Na Raposa, concorrerá pela titularidade com o paraguaio Raul Cáceres, atual dono da posição. Geovane, jovem formado na base, é outra opção para o setor. Joseph, ex-América, foi anunciado para a lateral direita, mas atuará como zagueiro.